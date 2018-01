Bad Dürrheim Turnerbund Bad Dürrheim: Turnerball mitten in Vorbereitung

Das ist am kommenden Samstag, 3. Februar, geboten...

Bad Dürrheim (sgn) – Magisch wird der Turnerball am kommenden Samstag, 3. Februar. Der Abend im Haus des Bürgers steht unter dem Motto "Disney – it´s magic". Mehr als hundert Akteure des Turnerbunds bereiten seit Wochen ihre Programmpunkte rund um das Thema Disney vor. Dabei fließen die bekanntesten Film- und Serienklassiker ein.

"Auch in diesem Jahr präsentiert sich der Turnerball wieder mit frischem Wind und guter Laune für Jung und Alt", kündigt TB-Chefin Andrea Greguric an. Neun Programmpunkte sieht das rund zweieinhalbstündige Programm vor, mit Tanz, Akrobatik, Tratsch und anderen Highlights. Nach dem Programm wird mit der Partyband "Pop Alpin" das Tanzbein geschwungen. In der Jugendbar werden die TB-DJs einheizen und auch die Urviecher Guggämusig sorgt für Stimmung. Die Eintrittskarten kosten 8 Euro, beim Kauf von sechs Karten gibt es eine gratis. Beginn: 19.30 Uhr. Ab 22 Uhr ist der Eintritt frei. Kurzentschlossene können unter Tel. 07726/92 90 34 oder an der Abendkasse Karten ergattern.