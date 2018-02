Bad Dürrheim Turnerball greift Stadtgespräche auf

Veranstaltung des Turnerbunds begeistert Publikum und greift aktuelle Stadtgespräche im Programm auf.

Bad Dürrheim – Ein dreifaches Bravo für den Turnerball des Turnerbund (TB) Bad Dürrheim: Das Bühnenbild war Programm, die Akteure entzündeten mit ihrem Programm ein Feuerwerk der guten Laune.

Hinter den Kulissen ist lange vor Ballbeginn mächtig was los. In den Garderoben tummelten sich die Darsteller. Umziehen, plaudern, schon mal gemeinsam anstoßen, alles ganz entspannt und locker. Bei manchen sind die Vorbereitungen fix erledigt. Andere wiederum, wie die Gruppe Flat back, die Damen vom TV Donaueschingen, Elli's Group oder die TB-Jumpers brauchen ein wenig länger, um sich herzurichten. Frauen und Mädels schminken sich selbst oder gegenseitig.

Das kunterbunte Programm mit Gastauftritten des TV Donaueschingen, des Fanfarenzuges und der Urviecher-Tanzgruppe, hatte sich Manuela Laufer vom TB ausgedacht und aktuelle Stadtgespräche eingebaut. Die Panzerknacker-Moderatoren gruben sich dabei auf der Flucht vor Gesetz und Obrigkeit, nach Kohle und Clubtalern erfolglos durch ganz Bad Dürrheim. Sie trafen etwa auf die Dürrheimer Pfahlbauten unter dem Feuerwehrgerätehaus. Das Minara wäre ein super Trainingscenter für die Feuerwehrleute, am Sprungturm könnten sie das Abseilen üben und die Tunnel könnten als unterirdisches Fahrradwegenetz dienen – womit gefährliche Verkehrssituationen in der Friedrichstraße Geschichte wären.

Und das war nicht alles: In Bad Dürrheim herrschten nicht grad goldene Zeiten, denn alles streikt, vom Fußballer bis hin zur Minara-Technik. Das Thema mit den Flachdächern hätte die Stadt übrigens schon in den 70er-Jahren versaut, also würde ein schönes Gebäude doch gar nicht in die Innenstadt passen. "Gebt mir Biber, reihenweise Biber mit nem Mordsgebiss, Biber bitte komm und friss", sang TB-Chefin Andrea Greguric, um dem Baumproblem ganz unbürokratisch – "Der Biber wird zum Tiger im Kampf gegen das Ordnungsamt" – Herr zu werden. Beim Turnerbund wurde amüsant ausgeteilt.

Turnerbund

Der Turnerbund (TB) 1911 Bad Dürrheim ist mit mehr als 800 Mitgliedern und gut 300 Kursteilnehmern jährlich einer der größten Sportvereine der Stadt. Neben Kursen wie unter anderem Eltern/Kind-Turnen, Badminton, Gymnastik und Tanz sowie Rehasport organisiert der Verein in jedem Jahr den Turnerball – längst ein beliebter Termin in der Stadt.