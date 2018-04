Bad Dürrheim Streit bei Irma-Baustelle eskaliert

Ein 78-Jähriger wird bei der ehemaligen Klinik in Bad Dürrheim nach einem Streit von zwei Bauarbeitern verletzt. Die Polizei ermittelt.

Der Neubau auf dem ehemaligen Irma-Gelände wird in Bad Dürrheim zum Teil heiß diskutiert. Nun gibt es in diesem Zusammenhang einen Verletzten. Wie die Polizei berichtet, ist ein 78 Jahre alter Mann am Freitagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, von zwei Bauarbeitern verletzt worden.

Laut Polizeimeldung kam es zunächst zu Streit zwischen dem Geschädigten und den beiden Bauarbeitern, der sich mit zunehmender Dauer hochschaukelte. Einer der Bauarbeiter soll daraufhin den 78-Jährigen mit einem Stück Holz geschlagen, der andere nach dem Senioren getreten haben.

Glücklicherweise wurde der Senior nicht schwerer verletzt. Eine notärztliche Versorgung war laut Polizei nicht notwendig. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern noch an. Hintergrund des aktuellen Streits sollen die schon seit längerer Zeit andauernde Unstimmigkeiten im Umfeld der Bautätigkeiten rund um die ehemalige Reha-Klinik sein.