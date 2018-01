Bad Dürrheim Stille Musel wird auf Irma-Areal wohl freigelegt

Renaturierung prinzipiell ja, wer dafür aber die Kosten tragen soll, sei noch nicht klar, sagt Bürgermeister Walter Klumpp...

Bad Dürrheim – Da steht sie nun, die Bauruine der alten Rehaklinik Irma. Doch der aktuelle Zankapfel befindet sich viel eher unter ihr: Weil das Amt für Wasser- und Bodenschutz, eine Fachbehörde des Landratsamts, einerseits die Renaturierung der Stillen Musel auf dem Irma-Areal fordert, zugleich aber das vom Gemeinderat abgesegnete Entwurfskonzept vorsieht, dass das Gewässer dort unterirdisch bleibt, hat Investor Casim Ucucu vergangene Woche die Abriss-Arbeiten gestoppt. "Bis sich Stadt und Landratsamt einigen", sagte er damals. Die Interessengemeinschaft (IG) Pro Bad Dürrheim, die von massiven Gegnern des geplanten Nachfolgebaus gegründet worden ist, begrüßte den Abriss-Stopp. Doch wie machbar sind ihre Vorschläge?

Stadt soll Teil des Areals kaufen: "Herr Ucucu verkauft an die Stadt Bad Dürrheim einen Streifen des Irma-Geländes, etwa 85 Meter lang und 20 Meter breit, also zehn Meter rechts und links der Stillen Musel. Die Stadt kann dann unabhängig von ihren Bauplänen die Stille Musel renaturieren und Herr Ucucu kann den Abbruchbagger wieder bestellen", regte die IG in einem Leserbrief an. Auch, dass die Stadt das Gelände als öffentliche Grünfläche ausweist, stellte die IG nach dem Baustopp in einer Stellungnahme zur Option.

Bürgermeister Walter Klumpp hält hingegen an den ursprünglichen Plänen – und damit auch an der Zusammenarbeit mit Investor Ucucu – fest, wenngleich es nun einige Modifizierungen gibt: "Wir versuchen, das Konzept mit allen Beteiligten unter Einbeziehung der Öffnung der Stillen Musel nachzuprüfen", sagt er. Einfacher: "Wir müssen im Rahmen vom Bebauungsplanverfahren die Stille Musel öffnen. Wie das im Detail aussieht, wird sich noch zeigen", fasst der Bürgermeister zusammen. Im Bereich der Hofstraße könne die Stille Musel möglicherweise unterirdisch bleiben, auf dem Irma-Areal müsse sie wohl geöffnet werden. "Derzeit werden Gespräche geführt, wir wollen zügig vorankommen", so der Bürgermeister. Auch Ucucu bestätigt, dass er trotz des Baustopps weiterhin eng mit der Stadt in Kontakt stehe. Mehr möchte er derzeit nicht verraten.

Doch wer übernimmt die Kosten für die Renaturierung? Die vom Landratsamt geforderten Maßnahmen können laut Angaben des Amtes mit 85 Prozent vom Land bezuschusst werden. "Wer den Rest zahlt, muss man im Durchführungsvertrag klären. So weit sind wir noch nicht", sagt Klumpp. Eigentümerin des Gewässers ist allerdings die Stadt.

Klar ist aber: Die Stadt zieht es nicht in Erwägung, das Irma-Areal zu kaufen – auch nicht die vorgeschlagene Fläche um die Stille Musel. "Das Projekt muss im Zusammenhang mit einer Gesamtmaßnahme gemacht werden, es muss alles aus einem Guss sein", so Klumpp.

Ucucus Kaufangebot: "Und wenn Herr Ucucu das Thema Verkauf in den Raum stellt, dann muss er damit rechnen, dass man ihn ernst nimmt", hieß es in dem Brief der IG weiter. "Es hat sich noch kein Interessent bei mir gemeldet", sagt Ucucu. Sein Angebot meine er weiterhin ernst: Für vier Millionen Euro würde er Areal und Ruine verkaufen, sein Projekt vergraben. Und: "Wenn die IG einen Käufer findet, bekommen sie von mir die übliche Maklercourtage", sagt er. Das sind 3,57 Prozent des Kaufpreises.

Zur Erinnerung: Nachdem die Rehaklinik im Februar 2013 geschlossen und das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, suchten Insolvenzverwalter und Stadt rund ein Jahr lang nach einem Investor, bis schließlich Casim Ucucu mit seiner TFD Golden Village GmbH als einziger Interessent das Areal erwarb.