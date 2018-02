Bad Dürrheim Statt Minara ein Musel-Strandbad

Mitreißendes Ballprogramm der Narrenzunft: Das Minara als zentrales Ball-Thema. Publikum ist begeistert von der Leistung der vielen Akteure der Narrenzunft

Bad Dürrheim – Das war Spitze! Der Narrenzunftball war in der diesjährigen Ballsaison unbestritten der dritte Höhepunkt. Die Zünftler boten – nachdem sie stillschweigend- viele Wochen lang unter dem Radar an ihrem Programm arbeiteten – großes Kino. Man fragte sich tatsächlich, wann die so heimlich, still und leise gedreht hatten.