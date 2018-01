Schneeschmelze und heftige Regenfälle lassen die Stille Musel in Bad Dürrheim und die Kötach in Sunthausen über die Ufer treten.

Sunthausen (wib) Schneeschmelze und heftige Regenfälle lassen die Stille Musel in Bad Dürrheim und die Kötach in Sunthausen über die Ufer treten. Allein in Sunthausen wurde die Kötach innerhalb weniger Stunden vom Rinnsaal zum Fluss.