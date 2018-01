Bad Dürrheim Stadt hofft auf Abhilfe gegen Raser

Mit diesen Mitteln hofft die Stadt, Raser in Bad Dürrheim zur Vernunft zu bringen...

Bad Dürrheim (sgn/bim) Eigentlich ist es einfach: Fast überall in Bad Dürrheim ist ausschließlich Tempo 30 erlaubt. Teile der Friedrich- und der Luisenstraße hingegen sind verkehrsberuhigt. Dort gilt also Schrittgeschwindigkeit. Trotzdem halten sich viele Autofahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Nun lenkt die Stadt gegen – und setzt dabei auf das moralische Empfinden der Fahrer.

Durch sieben größere Schilder, insbesondere in der Luisen- und in der Friedrichstraße, sollen Autofahrer auf die Geschwindigkeitsbegrenzungen aufmerksam werden. Darauf haben sich die Gemeinderäte in ihrer Sitzung im Dezember geeinigt. Darüber hinaus befürworteten sie den Antrag der CDU, nach dem sich die Stadt zwei zusätzliche Radar-Displays anschaffen wird. Ihr Nutzen sei wissenschaftlich erwiesen, hieß es seitens der CDU.

Die Displays zeigen den sich nähernden Autofahrern an, wie schnell sie in ihrem Pkw unterwegs sind. Es handelt sich dabei also nicht um Radarkontrollen, sogenannte Blitzer, Bußgelder werden also nicht erhoben. Die Displays können an wechselnden Standorten eingesetzt werden. Drei seien bereits im Besitz der Stadt, damit seien gute Erfahrungen gesammelt worden, sagte Stadtkämmerer Jörg Dieterle. Die Anschaffung eines solchen Displays koste bis zu 3500 Euro, hinzu kommen laufende Kosten für den Betrieb. Auch der Beschäftigungsumfang des Gemeindevollzugsdienstes wird von 0,17 auf eine bis zu halbe Stelle erhöht. Dies geht auf einen Antrag der SPD zurück, die dazu auch einen Antrag auf Zuständigkeit als Straßenbehörde gestellt hatte. Dieser Teil wurde jedoch in der Sitzung gestrichen.