Bad Dürrheim So weit die Füße tragen: Giuseppe Mastrantonio läuft 1200 Kilometer zu seinem italienischen Geburtsort

Ein Fernsehteam filmt ihn auf der letzten Etappe.

Gerade erst ist er in Rente gegangen, schon hat sich Giuseppe Mastrantonio neue Herausforderungen gesucht. Von der Kur- und Bäderstadt, in der der gebürtige Italiener seit 35 Jahren lebt, ist er in sein Dorf Colletorto in der Region Molise gelaufen. 38 Tage hat der 61-Jährige für die etwa 1200 Kilometer gebraucht.

Anlass für seine Reise war es in erster Linie, seinen inneren Schweinehund zu überwinden und seinen Kindern zu beweisen, dass er die Etappe trotz seiner Unsportlichkeit schaffen kann. "Grenzen entstehen nur im Kopf hat er zu uns gesagt", sagt sein Sohn Alessandro Mastrantonio. Mit Zelt, Gaskocher, Proviant, Solarladestation, mobiler Dusche und Isomatte ist er Mitte April aufgebrochen, um sich und seiner Familie zu zeigen, dass er es doch schaffen kann. In einem selbstgebauten Wagen hat er die Sachen verstaut und damit täglich etwa 40 Kilogramm transportiert.

Trainiert hat Mastrantonio nicht wirklich. Vier Wochen vorher hat er angefangen mit seinem Sohn Alessandro ein paar Touren zu laufen, die aber weit unter der Etappenlänge lagen, die er später erreichte. Weil seine Füße die weiten Strecken nicht gewohnt waren, holte er sich schnell Blasen. Doch auch die Schmerzen konnten ihn nicht aufhalten. "Ich wollte einfach nur ankommen", sagt Mastrantonio, der nach seiner Ankunft noch eineinhalb Wochen in seinem Geburtsort verweilt.

Besonders beschwerlich war es, in den Alpen zu übernachten. In St. Anton in Vorarlberg hat Mastrantonio, der früher eine Speditionsfirma betrieben hat, im Bahnhofsgebäude übernachtet, weil es im Freien zu kalt gewesen wäre. Seine Route führte von Bad Dürrheim über Konstanz, die Schweizer Seite des Bodensees nach Österreich, Innsbruck, den Brenner, Bozen, Padova, die Küste entlang über Rimini und Pescara bis er schließlich in dem 4000-Einwohner-Ort Colletorto ankam. "Regen, Schnee, Kälte und Wärme, ich hatte all das auf meiner Tour", sagt Mastrantonio.

Sein Vorhaben blieb vor allem in seinem Heimatland nicht unbemerkt. Sein Sohn hat in einem Pilgerforum ein Bild hochgeladen und nicht damit gerechnet, dass es den Vater zu solcher Bekanntheit bringen würde. Immer wieder wurde der Rentner angesprochen, Passanten haben Fotos mit ihm gemacht und ihm eine gute Reise gewünscht.

Auf seiner letzten Etappe schließlich hat ihn der italienische Fernsehsender Rai überrascht und seine Ankunft mit der Kamera begleitet. Das ganze Dorf stand Kopf, eine historische Trommelgruppe spielte Musik für ihn, er wurde vom Bürgermeister geehrt, es gab ein Feuerwerk. Seine Frau, zwei seiner vier Kinder und eine Enkeltochter warteten auf ihn. "Es war schön, meine Familie endlich wieder umarmen zu können", sagt Mastrantonio, der auch nach einigen Tagen noch berührt von dem Empfangskomitee ist. Und die Reise hatte einen weiteren positiven Nebeneffekt: 13 Kilogramm Gewicht hat er verloren.