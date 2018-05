Bad Dürrheim So plant die Kurstadt ihre Zukunft bis ins Jahr 2040

Bis Januar soll ein Positionierungspapier vorliegen. Ein Bürgerworkshop ist für den 21. Juli geplant.

Bereits seit Mitte vergangenen Jahres berät die Stadt darüber, wie sie sich unter dem Stichwort Positionierungsprozess 2040 für die Zukunft aufstellen will. Sowohl im Marketingbeirat, als auch im Stadtentwicklungsausschuss wurde das Thema besprochen. Jetzt steht ein erster Zeitplan fest. Am 21. Juli sollen etwa 100 Bürger in der Realschule am Salinensee während eines mehrstündigen Workshops Ideen für die Zukunft Bad Dürrheims sammeln. Nach diesem Tag werden die Bürger ihre Vorstellungen von September bis Dezember in drei Initiativkreisen weiter ausarbeiten. Im Januar 2019 will die Stadt dann ein Positionierungspapier vorlegen.

Den Positionierungsprozess begleiten wird die Agentur "Gruppe Drei" aus Villingen-Schwenningen. Sie wurde nach dem Beschluss des Gemeinderates im Mai engagiert. Federführend ist Professor Alexander Doderer, Geschäftsführer bei "Gruppe Drei", für die Planungen zuständig. Er weiß darum, dass Bad Dürrheim dank der günstigen Lage an der A 81 als Lebens- und Arbeitsort attraktiv ist und auch der Gesundheits- und Einkaufstourismus gut läuft. Doch nicht nur Pendler und Urlauber sollen von den Attraktivitäten profitieren, auch die Bürger sollen etwas davon haben.

Deshalb sollen sie aktiv an dem Prozess teilhaben und mitbestimmen können, in welche Richtung die Stadt steuert. Ein Teil der Bürger soll gezielt aus verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Kultur oder Tourismus ausgewählt werden, wie Bürgermeister Walter Klumpp mitteilt. Ein anderer Teil wird per Zufallsprinzip ermittelt und von der Verwaltung eingeladen. Die Teilnehmer sollen aus allen Stadtteilen, Altersgruppen und Milieus zusammengesetzt sein. Auch Unternehmen, Institutionen und Schulen sollen mitmachen. Bürger, die Lust haben, teilzuhaben, können sich auch separat anmelden. Dazu fordert die Stadt zu gegebenem Zeitpunkt auf.

Die drei großen Bereiche, die die Verwaltung für die Arbeit der Initiativkreise vorgibt, sind Bürgerengagement und Demografie, Migration und Integration sowie Soziale Dienste und Pflege. Diese Leitplanken laufen unter den Stichworten Stadt mit (mehr) Generationen, Stadt mit (mehr) sozialem Potenzial und Stadt mit (mehr) Vielfalt zusammen. Der Flächennutzungsplan, neue Wohnformen und Jugendbeteiligung wurden als ergänzende Themenfelder genannt.

"Jeder einzelne Bürger ist Teil der Marke Bad Dürrheim", sagte Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur- und Bäder GmbH. Der 37-Jährige betonte, dass nicht alleine der Tourismus im Vordergrund der Planungen stehe, sondern es um ein gesamtheitliches Konzept gehe. Dem pflichtete Janine Bliestle vom Gemeindenetzwerk Bürgerschaftliches Engagement bei. "Bei der Bewältigung des Demografischen Wandels sind wir meiner Meinung nach bereits gut aufgestellt", sagte Bliestle. Trotzdem sei es wichtig, weitere generationenübergreifende soziale Angebote zu schaffen. An vorderster Stelle stehe die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt, darin sind sich alle Beteiligten einig.

Ein Raum zur Information

Um zu gewährleisten, dass die Bürger sich über alle Schritte des Prozesses informieren können, soll temporär ein Raum angemietet werden, eine sogenannte "werkSTADT". Dafür sucht die Stadt noch eine passende Räumlichkeit. Parallel sollen Informationen auch online auf einer Webseite gesammelt werden.