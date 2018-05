Bad Dürrheim Schulwettbewerb: Realschule am Salinensee will einen Kletterparcours bauen

Schulwettbewerb: Realschule am Salinensee will einen Kletterparcours bauen

Realschule am Salinensee kooperiert mit der benachbarten Kindertagesstätte. Die Förderung der Bewegung steht dabei im Mittelpunkt.

Seit über fünf Jahren besteht zwischen der evangelischen Kindertagesstätte am Salinensee und der Realschule am Salinensee eine Kooperation. Die Zusammenarbeit entstammt einem verpflichtenden Projekt der Realschule, das den Schülern soziales Engagement näherbringen soll. Bisher verbrachten Realschüler an bestimmten Nachmittagen Zeit mit den Kindergartenkindern. Es wurden kleine Ausflüge unternommen, zum Beispiel zum nahegelegenen Spielplatz. Außerdem haben die Schüler den Kindergartenkindern vorgelesen, mit ihnen gespielt und geturnt. „Da der Kindergarten keine Turnhalle hat, ist das so entstanden“, erklärt Stephanie Martin, Rektorin der Realschule am Salinensee.

In diesem Jahr besteht die Schülergruppe der Realschule, die sich mit den Kindergartenkindern beschäftigt, aus drei Mädchen und drei Jungen. Die „Kindergarten-AG“, wie sie Lehrerin Martina Kaiser nennt, sei sehr begehrt, jedoch könnten nicht alle daran teilnehmen. Es kümmern sich konstant die gleichen Schüler um die Kindergartenkinder. So lässt sich leichter eine Beziehung und Vertrauen aufbauen.

Die Schüler besuchen derzeit die Klassen 5a und 6a. Jeden Montagnachmittag legt eine Gruppe des evangelischen Kindergartens den Fußweg zur Realschule zurück und besucht die Schüler in der Realschulturnhalle für anderthalb Stunden. „Die Schüler opfern ihre Mittagspause, um das vorzubereiten“, erläutert Claudia Gössl, die das Ganztagesteams der Realschule am Salinensee leitet. In der Realschulturnhalle gibt es viele Kletter-, Balancier- und Bewegungsgeräte.

Bewegung stelle einen wichtigen Baustein für die gesunde kindliche Entwicklung dar. Durch Toben, Klettern, Balancieren, Springen, Hüpfen, Kriechen lernen die Kinder ihre Umwelt und ihren Körpern besser kennen. Außerdem fördere man mit diesem Projekt die sozialen Kompetenzen sowie das Einfühlungsvermögen und das Verantwortungsbewusstsein der Kindergartenkinder und Realschüler.

Petra Rauch, Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte, zeigte sich begeistert von der Idee, im Falle eines Gewinnes beim Sparkassenwettbewerb gemeinschaftlich den Kletterparcours nutzen zu können. Neben einer Vielzahl von kletterwilligen Realschülern profitierten auch die Kindergartenkinder der evangelischen Kindertagesstätte von dem Projekt. Ein Kletterparcours soll im Falle eines Gewinns direkt östlich neben der Sporthalle, also zwischen Sporthalle und Bolzplatz gebaut werden.

„Wir sind sehr erfreut darüber, dass die Sparkasse Schwarzwald-Baar einen derartigen Wettbewerb ins Leben gerufen hat“, so Gössl. Er könne den Verantwortlichen der Realschule am Salinensee dabei helfen, einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen, der ohne die Teilnahme gar nicht möglich gewesen wäre.

Die Schule in Bad Dürrheim

„Unsere Realschule am Salinensee – hier lern ich gern!“ Diese Grundvereinbarung unterschreibt jeder Schüler der Realschule am Salinensee. Und das sind zur Zeit knapp 600. Sie werden von 41 Lehrern unterrichtet. Der Erwerb von Sozialkompetenzen, die Befähigung zur Teilhabe am Schulleben und Teamfähigkeit gehören zum Leitbild der Schule. Die Eltern bringen sich aktiv in das Schulleben ein. Schüler, die Probleme haben, werden durch Beratungslehrerin und Schulsozialarbeit unterstützt. (nt)