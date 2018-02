Bad Dürrheim Schätze heben auf dem Kunsthandwerkmarkt

Kunstfreunde und Liebhaber individueller Stücke kommen beim Kunsthandwerkmarkt am 17. und 18. März in Bad Dürrheim auf ihre Kosten

Bad Dürrheim (sk) Längst hat sich der Markt einen Namen gemacht, ist auch über die Region hinaus bekannt: Ein breites Angebot an handwerklicher Kunst wartet am Samstag, 17., und Sonntag, 18. März, beim Kunsthandwerkmarkt im Haus des Bürgers, Salinenstraße 14, wieder auf Kunstfreunde und Schatzjäger.

Die Aussteller kommen aus Frankreich, Österreich, Ungarn und Deutschland. Im Gepäck haben sie gestrickte, getöpferten oder gemalte Kunstwerke, von Filzunikaten über kinetische Windobjekte bis zu Perlen-, Metall-, Gold- und Silberschmuck.

Zwei Mal im Jahr, im Frühling und um Herbst, setzt sich das Organisationsteam, bestehend aus Lena Klatt von der Kur- und Bäder GmbH, und den Expertinnen Sabine Hilker und Marga Grießhaber, zusammen. Die Frauen haben dabei die Qual der Wahl. Denn Künstler, die sich für den Markt bewerben, gebe es sehr viele, sagen sie. Doch selbst im Haus des Bürgers sei der Platz begrenzt. Darüber hinaus legen sie viel Wert auf ein vielfältiges und exklusives Warenangebot.

Der Kunsthandwerkmarkt hat am Samstag, 17., und Sonntag, 18. März, jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag wird der Markt im Haus des Bürgers mit einem Begrüßungssekt für die ersten Besucher eröffnet. Im kleinen Bistro werden an beiden Tagen süße und herzhafte Kleinigkeiten sowie Kaffee und Getränke angeboten. Wie auch schon bei den Märkten zuvor gibt es auch dieses Mal eine Tombola, bei der Einkaufsgutscheine der teilnehmenden Aussteller gewonnen werden können. Der Erlös kommt der Lebenshilfe Villingen-Schwenningen zugute. Der Eintritt zum Markt ist frei.

Informationen zum Kunsthandwerkmarkt im Internet unter www.badduerrheim.de