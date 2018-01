Bad Dürrheim Saison voller Kulturaktionen für Kinder

Ab diesem Monat bieten die Kulturlotsen wieder ein abwechslungsreiches Programm für Bad Dürrheimer Kinder

Gute Nachrichten für die Kulturlotsen: Im sechsten Jahr ihrer Existenz haben sie bis zu 15 Kinder auf der Warteliste pro Aktion, nahezu alle Veranstaltungen waren 2017 ausgebucht und die Finanzierung ist durch einen großzügigen Sponsorenpool bis zum Sommer gesichert. Genügend Speck hat sich die Gruppe somit erst einmal für eine sichere Zukunft angesetzt. Das spiegelt sich auch im aktuellen Frühjahrsprogramm wider, das die Lotsen nun vorgestellt haben.

Im Januar geht es mit einem Besuch im archäologischen Landesmuseum los, hier werden Bücher gebunden oder Ritterhelme gebaut. Zwar war man hier vor einigen Jahren schon zu Besuch, es gebe aber einige Kinder, die auf den Geschmack gekommen waren. "Viele sind jahrelang bei uns dabei, die Wahrnehmung ein und derselben Aktivität in verschiedenem Alter ist jedoch völlig unterschiedlich. Wir variieren auch bei den ausgewählten Workshops beim erneuten Besuch einer Veranstaltung", sagt Organisatorin Gerlinde Hummel-Höfflin.

Der Einblick in die Veranstaltungen des Quartals spricht Bände über die Vielfalt: Es stehen das Kennenlernen des Schwarzwalds im Villinger Franziskaner, ein Trip zum Technikmuseum in St. Georgen oder Einblick in die Welt der Gitarrenmusik im Theater am Ring an. Erstmals ist auch ein Besuch mit Rollenspiel des Rollmops-Theaters in Villingen geplant. Sämtliche Veranstaltungen sind mit lehrreicher Praxisarbeit aus dem Bereich der bildenden Kunst, technischem Tüfteln oder historischem Know-How angereichert. So lässt man auch Bad Dürrheim nicht aus dem Blickfeld: Ein Besuch der Mineralbrunnen und eine Stadtführung mit Tamara Pfaff stehen etwa im Programm.

Nach ihrem jahrelangen Engagement kriegen die Lotsen auch emotionales Futter zurück, sagt Lotse Karl Behrle: "Die Kinder erkennen einen in der Stadt und grüßen, man wechselt ein paar Worte. Einfach herrlich."

Alle Aktivitäten sind für Kinder von sechs und zwölf Jahren kostenfrei, es wird um Anmeldung bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn gebeten. Das Programmheft liegt im Rathaus und in den Schulen aus.