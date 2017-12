Bad Dürrheim Renate und Kurt Schick sind 60 Jahre glücklich verheiratet: das ist ihr Geheimnis

Vor genau 60 Jahren haben sich Renate und Kurt Schick das Ja-Wort gegeben – in einer Sache bleiben sie sich aber bis heute uneinig

Bad Dürrheim (sgn) Seit 1978 lebt das Ehepaar Schick in Bad Dürrheim. Kurt Schick war als niedergelassener Internist in Schwenningen tätig, seine Frau Renate brachte neben den Aufgaben als Mutter und Hausfrau ihre Tatkraft in die Praxis ihres Mannes ein, die dieser 1968 in Schwenningen eröffnete. Renate Schick stammt aus Weimar, Ehemann Kurt aus Tübingen.

Stillstand ist für das altgediente Ehepaar ein Fremdwort. Die Zahl der Urenkel wächst beständig. Zu den Kindern, den Enkeln und Urenkeln pflegen die Jubilare sehr engen Kontakt. Das Haus ist immer voll, wie eh und je. Daneben sind die Schicks Mitglied bei den Sozialdemokraten – Renate Schick schon seit über 30 Jahren, Ehemann Kurt seit 2003. „Die SPD ist und bleibt unsere politische Heimat“, sagt er. Auch wenn sie nicht mehr aktiv sind, politisch interessiert sind beide aber noch immer. Und: Jeder gönnt dem Partner seine Hobbys, sozial engagiert sind beide zusammen.

„Wir sind in allen Fragen auf einer Linie und ziehen immer an einem Strang“, beschreibt das Ehepaar sein Erfolgsrezept. Das wird auch bei dem liebevollen Umgang miteinander deutlich. Nur beim Wetter scheiden sich beim Ehepaar Schick die Geister. Während sie den Winter liebt, kann er sich damit nun gar nicht so anfreunden, zumindest seit er nicht mehr Ski fährt. Die gemeinsamen 60 Jahre seien wie im Flug vorbeigegangen, sinniert das Ehepaar. „Das hat sich so ergeben, dass wir so lange verheiratet sind“, scherzen sie. Sie würden eher dem Satz zustimmen: „Gleich und gleich gesellt sich gern, statt Gegensätze ziehen sich an.

“ Jedenfalls war und ist ihnen immer der gegenseitige Respekt und die gegenseitige Achtung als Grundlage wichtig gewesen, ebenso Ehrlichkeit und Vertrauen. All das sei überhaupt für das menschliche Zusammenleben von Bedeutung.

Für ihr Alter gehe es ihnen gut, sie seien zufrieden. „Wir kommen zurecht und können sogar noch Hilfe geben.“ Der Lebensmittelpunkt sind die Enkel. Groß gefeiert wird wegen der Jahreszeit nicht und eigentlich sei es ja auch eher ihr Tag, aber im Sommer wird ein wenig nachgefeiert, zusammen mit der ganzen Familie.