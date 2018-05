Bad Dürrheim Rechts vor links nicht beachtet: Unfall in der Scheffelstraße

Rechts vor links nicht beachtet: Unfall in der Scheffelstraße

Am Sonntag kracht es an der Einmündung Scheffelstraße/Viktoriastraße. Es ensteht 14.000 Euro Sachschaden. Die Fahrer bleiben unverletzt.

Bad Dürrheim – An der Einmündung Scheffelstraße/Viktoriastraße hat sich am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr ein Unfall ereignet. Ein 29-jähriger Audi-Fahrer hat die Vorfahrtsregel "Rechts vor Links" nicht beachtet und einen Unfall mit rund 14.000 Euro Sachschaden verursacht. Er war auf der Scheffelstraße unterwegs und wollte die Viktoriastraße überqueren als ein 45-jähriger Citroen-Fahrer aus dieser Straße bog und es in der Folge krachte. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.