Bad Dürrheim Pro Bad Dürrheim verliert zwei Gründungsmitglieder

Die Gründungsmitglieder Hubert Müller und Friedrich-Wilhelm Funke haben die Interessengemeinschaft Pro Bad Dürrheim verlassen...

Bad Dürrheim (bim) Grund für die Trennung von der Interessengemeinschaft (IG) Pro Bad Dürrheim sind offenbar interne Differenzen: Das eigentliche Ziel der Gruppe, nämlich eine "ansprechende Neubebauung auf dem Irma-Areal", sei "in mehrfacher Hinsicht aus dem Ruder gelaufen", geben Hubert Müller und Friedrich-Wilhelm Funke in einer Stellungnahme bekannt. Der begonnene Abriss müsse "so schnell wie möglich fortgesetzt werden". Der Stopp der Arbeiten sei, angesichts des "nicht hinnehmbaren Bildes", eine "einzige Katastrophe". Müller wie auch Funke hätten sich von Anfang an dafür eingesetzt, dass die Ruine der Irma-Klinik möglichst zügig abgerissen, und durch eine ansprechende Neubebauung ersetzt werde. "Dies deshalb, da ein Hinausschieben des Abbruchs und der Neubebauung nur schädlich für die Stadt Bad Dürrheim sein kann."

Damit distanzieren sich Müller und Funke von den jüngsten Stellungnahmen der IG. In der letzten hatte die Gruppe im Abbruch-Stopp etwa eine Chance für die Stadt gesehen, einen neuen Investor zu finden. Insbesondere diese Stellungnahme sei nicht mit den beiden Gründungsmitgliedern abgesprochen gewesen.

Funke und Müller sei es "von Anfang an in erster Linie um ansprechende, vernünftige und angemessene Dimensionen und Aussehen der Neubebauung gegangen", wie sie sagen. Die Interessengemeinschaft wurde im Sommer vergangenen Jahres vor dem Hintergrund gegründet, dass eine "überdimensionierte Schachtel auf dem Filetstück der Stadt" verhindert werden sollte. "Von einer Renaturierung oder Offenlegung der Stillen Musel war anfangs keinerlei Rede", bis heute sei dies für beide sekundär.

Und: Funke wie auch Müller distanzieren sich ausdrücklich von jeglichen ausländerfeindlichen Äußerungen. Damit nehmen sie Stellung zum offenen Brief von Investor Casim Ucucu Anfang dieser Woche. Darin erklärte er, dass er sich zum Abriss-Stopp gezwungen fühle, da er den Eindruck hat, persönlich ins Visier der IG zu stehen. Die Gruppe habe durch ihre Aussagen bestätigt, dass sie einem ausländischen Investor feindselig gegenüber stehe, so Ucucu. Doch Hubert Müller und Friedrich-Wilhelm Funke halten dagegen: Kein Mitglied des Führungsgremiums der IG habe sich jemals ausländerfeindlich geäußert. Der Gruppe ausländerfeindliche Äußerungen "irgendwelcher Bürger" zuzurechnen, bezeichnen sie als "Unding". Hintergrund ist die Frage des Bad Dürrheimers und AfD-Mitglieds Jürgen Efinger auf der Irma-Bürgerinformation im November. Das AfD-Mitglied fragte unter Raunen Anwesender, wie sichergestellt werden könne, dass Investur Ucucu für die Finanzierung des Baus keine Gelder aus der Türkei nutzt, die möglicherweise zudem auch in Verbindung mit Präsident Recep Tayyip Erdogan stünden. Die Frage wurde im Protokoll der IG mit dem Satz "Die Finanzierung sollte nicht mit Geldern aus der Türkei erfolgen" aufgenommen.

Annerose Knäpple und Miriam Steup, die nun verbleibenden Gründungsmitglieder, bedauern das Ausscheiden von Müller und Funke. Per E-Mail seien sie am Mittwochabend über deren Entscheidung informiert worden. "Eine Begründung hatten wir aber erst nicht", sagt Miriam Steup. Dass die beiden Herren jetzt die Gruppe verlassen, habe sie überrascht, sagt Annerose Knäpple. "Auch wenn sie sich in letzter Zeit nicht mehr so stark eingebracht haben." Mittlerweile kennen die beiden Frauen die Begründung für den Austritt und sind verwundert: "Die Renaturierung war von Anfang an Thema und auf unserer Internetseite aufgeführt", sagt Steup. Darüber hinaus habe Friedrich-Wilhelm Funke in seiner Einwendung Ende letzten Jahres unter anderem auch die Renaturierung aufgeführt. "Es ist enttäuschend, dass es so gelaufen ist", sagt Steup. Neben Müller und Funke haben sie auch eine Unterstützerin aus Bad Dürrheim verloren. "Im Gegenzug haben wir aber gerade in dieser Woche viel Zustimmung im Zusammenhang mit der Renaturierung bekommen."