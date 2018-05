Bad Dürrheim Pfingstferienprogramm lockt Kinder zum Bohrturm

Anmeldungen sind noch immer möglich. Eine Altersgrenze gibt es nicht.

Seit Dienstag läuft im Jugendhaus das Pfingstferienprogramm der Stadtjugendpflege. Genutzt wird es täglich von etwa 20 Kindern. Projektleiterin Gerlinde Hummel-Höfflin ist im fünften Jahr als Betreuerin in den Ferien aktiv. In diesem Jahr bekommt sie Unterstützung von Katja Redlich, die im Kindergarten am Salinensee eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert. Als Honorarkraft ist außerdem Petronella Conzelmann mit an Bord.

Das Ferienprogramm ist flexibel angelegt, kein Kind muss sich fest anmelden, sondern kann noch bis zum 1. Juni täglich von 8 bis 17 Uhr im Jugendhaus vorbeikommen. “Das ist praktisch für Eltern, die berufstätig sind“, sagt Hummel-Höfflin. Pro Tag kostet die Teilnahme fünf Euro. Ihre Verpflegung bringen sich die Kinder selbst mit. Die Kinder sind in der Regel zwischen sechs und 12 Jahre alt, eine Altersbegrenzung nach oben gibt es aber nicht. Sie kommen aus der Kernstadt, den Ortsteilen, aber auch aus Villingen und Aasen. Viele der teilnehmenden Kinder nehmen auch am Kulturlotsen-Programm teil, das Hummel-Höfflin koordiniert. „Es ist schön, zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln.

Hummel-Höfflin, die Holzbildhauermeisterin ist und die Jugendkunstschule leitet, ist es wichtig, die Kreativität der Kinder zu fördern. Daher gibt es verschiedene Angebote wie Holzsägearbeiten, Mandalamalen oder Basteln von Nagelbrettern. Aber auch dem Bewegungsdrang der Kinder will Hummel-Höfflin gerecht werden. Auf dem umliegenden Gelände können die Kinder sich unter Beaufsichtigung austoben, Fußballspielen und Turnen.

Den Kindern soll genügend Freiraum gelassen werden, sich auszuprobieren. So kommen Jamie, Mats und Erika auf die Idee, den anderen Kindern und Hummel-Höfflin eine kleine Vorführung ihrer turnerischen Fähigkeiten zu geben.

Wer noch teilnehmen möchte, kommt entweder direkt vorbei oder meldet sich telefonisch bei Gerlinde Hummel-Höfflin unter 0771/6 46 21 oder beim Stadtjugendpflegebüro unter 07726/66 62 08.