Bad Dürrheim Öfinger Feuerwehr hat erstmals Frau in aktiver Einsatzabteilung

Nach dem aufreibenden Jahr 2016 mit 35 Einsätzen hatte die Feuerwehr-Abteilung Öfinger 2017 Zeit, etwas zur Ruhe zu kommen.

22 Einsätze fielen der aktiven Einsatzabteilung zu, davon jedoch immer noch 14 durch Fehl- und Täuschungsalarme. Geschuldet ist dies der bis dato geltenden Alarm- und Ausrückeordnung. „Bei Alarmen aus Pflege- und Beherbergungsbetrieben müssen immer sämtliche Abteilungen der Bad Dürrheimer Wehr ausrücken, so kommen dann solche Zahlen zustande“, sagt Abteilungskommandant Karl-Heinz Kienzler auf der Hauptversammlung. Jede dieser Ausrückungen fällt für die Öfinger Abteilung mit einer durchschnittlichen Einsatzdauer von 48 Minuten zu Buche.

Grundsätzlich pflichtete der Schriftführer Manfred Engesser der allgemeinen Ansicht von einem „ruhigeren Jahr“ zu, in dem erneut ein ganzer Schwung an jungen Kameraden durch Fortbildungen ihre Kompetenzen erhöhten. So beispielsweise Emily Blessing, die nunmehr nach Erreichen der Volljährigkeit und Absolvierung der ersten Truppmannausbildung die erste Frau in der aktiven Einsatzabteilung der Öfinger Wehr ist. „Befördert zur Feuerwehrfrau darf sie nun in vollem Umfang bei allen Einsätzen dabei sein“, sagt Kienzle sichtlich zufrieden.

Moritz Blessing legte die zweite Truppmannausbildung erfolgreich ab. Ebenfalls befördert wurden Philipp Kohler und Jonas Maier zu Oberfeuerwehrmännern. Maier wird zudem die kommenden fünf Jahre als Beisitzer im Verwaltungsrat der Öfinger Abteilung und als Mitglied der Öfinger Abordnung im Verwaltungsrat der Gesamtwehr fungieren. Alle Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.