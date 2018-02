Bad Dürrheim Öffentliche Toiletten in Bad Dürrheim: Was tun, wenn ein Narr einmal für kleine Salzhansel muss?

Öffentliche Toiletten in Bad Dürrheim: Was tun, wenn ein Narr einmal für kleine Salzhansel muss?

Passanten meiden die öffentliche Toiletten in der Innenstadt. Hier finden Narren sonst noch ein stilles Örtchen...

Bad Dürrheim – Seit heute, 5 Uhr, ziehen die Narren durch die Stadt und locken von Stunde zu Stunde immer mehr Zuschauer nach draußen. Feiern, Trinken, durch die Straßen ziehen: Was tun, wenn ein Narr dann zwischendurch einmal für kleine Salzhansel muss?

Öffentliche Toiletten: Am Adlerplatz und am Busbahnhof stehen Passanten öffentliche Toiletten zur Verfügung. Die Nutzung am Busbahnhof kostet 50 Cent. Jene am Adlerplatz kann gratis genutzt werden – zumindest derzeit noch. Denn nach mehr als 30 Jahren im Einsatz ist die Toilette nicht mehr im besten Zustand, sieht abgegriffen aus. Auch lassen sich die Türen schwer schließen. In seiner Sitzung im Dezember hat der Gemeinderat daher beschlossen, die Anlage auf dem Adlerplatz für etwa 30 000 Euro sanieren zu lassen. Danach soll auch die Nutzung dieser Toilette 50 Cent kosten.

"Die Reinigung der beiden Anlagen Adlerplatz und Busbahnhof erfolgt täglich von Montag bis Freitag. Am Wochenende erfolgt die Reinigung nach Bedarf", sagt Patricia Ehret, Referentin des Bürgermeisters. Wie viel die Stadt für die Instandhaltung der öffentlichen Toiletten im Jahr ausgibt, könne sie derzeit noch nicht sagen. "Die Reinigung der Toiletten haben wir seit Mitte 2017 an eine Fremdreinigungsfirma vergeben", so Ehret. Eine Kostenaufstellung liege daher noch nicht vor.

Alternativen: Zur öffentlichen Nutzung und gratis stehen auch die Toiletten im Rathaus, im Kurhaus sowie im Haus des Gastes zur Verfügung. Ebenso befindet sich während der närrischen Tage eine mobile Toilettenkabine vor dem Kuhstall, der Besenwirtschaft der Urviecher. Zum Fasnet-Mendig-Umzug wird zudem ein Toilettenwagen aufgestellt, sagt Gina Wetzel, Sachbearbeiterin Sicherheit und Ordnung.

Cafés: Wollen Personen, die nicht ihre Gäste sind, ihr WC nutzen, reagieren die Betreiber der Cafés in der Innenstadt ganz unterschiedlich. Die Nutzung der Toiletten im Café Flair etwa kostet 50 Cent. Gehen nicht nur Gäste auf die Toilette, sei dies mit einem hohen zusätzlichen Aufwand verbunden, heißt es seitens der Inhaberin Adriana Müller. Im Walz hingegen können Passanten, die die Toilette des Cafés nutzen, selbst entscheiden, ob sie anschließend ein kleines Trinkgeld da lassen. Eine Pflicht sei das aber nicht, auch wenn natürlich an Tagen, wie dem Schmotzigen, öfters die Toiletten geputzt werden müssen, als bei üblichem Betrieb.

"Das ist ein heikles Thema", sagt Maren Isak vom Bistro Matisse. Denn wer lediglich die Toilette in ihrem Bistro nutzt, verursache ausschließlich Kosten: Sie habe etwa einen erhöhten Wasserverbrauch, müsse häufiger putzen. "Und das ohne, dass wir einen Umsatz machen", sagt sie. Denn Geld möchte sie von den Passanten, die ihre Toilette benutzen, nicht verlangen. "Die meisten geben dann aber doch etwas, so anständig sind sie schon." Trotzdem: "In Bad Dürrheim gibt es doch öffentliche Toiletten", sagt sie.