Bad Dürrheim Neujahr in Bad Dürrheim: Jahr startet mit kleinen Bränden

Zu zwei kleinen Bränden ist die Feuerwehr an Neujahr ausgerückt. Ansonsten startete 2018 in Bad Dürrheim friedlich, bilanzieren Feuerwehr und Polizei

Bad Dürrheim (bim) Noch keine zwei Stunden war das neue Jahr alt, als die Feuerwehr Bad Dürrheim an Neujahr, kurz nach 1 Uhr morgens, zu ihrem ersten Einsatz in 2018 ausgerückt ist: Ein Carport, der als Holzlager genutzt wird, hatte sich in der Karlstraße entzündet, so Feuerwehr-Kommandant Volker Heppler.

Ein Anwohner bemerkte den kleinen Brand rasch und löschte ihn selbst. "Uns wurde ein Garagenbrand mit angrenzendem Wohnhaus gemeldet", sagt Heppler. Mit 23 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr daher an, kontrollierte die Brandstelle und das angrenzende Gebäude. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Angaben der Polizei zufolge könnte der Brand durch Silvesterraketen ausgelöst worden seien.

Ein Mülleimer stand am Neujahrsabend kurz vor 23 Uhr in der Scheffelstraße in Flammen. Auch hier meldete ein Anwohner den Brand und hatte diesen schon selbständig mit seinem eigenen Feuerlöscher gelöscht, als die Einsatzkräfte eintrafen. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist auch in diesem Fall noch unklar. Laut Polizei liege jedoch hier ebenfalls die Vermutung nahe, dass ein Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst hat. "Normalerweise haben wir eher gar keine Einsätze an Silvester und Neujahr", sagt Volker Heppler. Doch angesichts dieser kleinen Vorfälle könne trotzdem noch von einen ruhigen Start ins neue Jahr gesprochen werden. Die gleiche Bilanz zieht auch die Polizei. "Es blieb friedlich", fasst Dieter Popp, Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen zusammen.