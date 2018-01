Bad Dürrheim Neues Konzept für neue Halle in Oberbaldingen

Neues Konzept für neue Halle in Oberbaldingen

Im Ortschaftsrat werden die aktuellen Pläne für die Jahn-Sporthalle vorgestellt. Vorgesehen ist nun eine zweigeschossige Mensa.

Der geplante Neubau der Jahn-Sporthalle in Oberbaldingen erfährt eine abermalige Änderung durch Stadtbaumeister Holger Kurz. Die im Bauplan an die Halle grenzende Mensa erhält ein zweites Geschoss. Mit dieser Ergänzung soll der städtebaulich beengten Situation auf dem Areal mit Kirche, Feuerwehr, Schule und Verwaltungsgebäude Rechnung getragen werden.

Erst vergangenen November präsentierte Kurz das überarbeitete Konzept von 2015 für den neuen Hallenbau. Nun konstatiert er: "Wir müssen die große Gemengelage auf engem Raum beachten. Insbesondere die Kirche verlangt Respekt vor ihrem Gebäude." Der gesamte Gebäudekomplex wird leicht nach Südwesten gezogen, somit vergrößert sich der Abstand zur Kirche von 8,10 Metern auf etwa 10,60 Meter. Dadurch wird auch dem Größenanspruch des Schulhofs und der Feuerwehrzufahrt Rechnung getragen. Die Pläne für das Untergeschoss der Mensa und die Mehrzweckhalle bleiben weitgehend erhalten, Schule als auch Halle bleiben jeweils separat mit Eingängen erschlossen.

Im Obergeschoss der Mensa finden auf knapp 125 Quadratmetern künftig die Damen- und Herrenumkleideräume, WCs für beide Geschlechter, Duschräume und Flur ihren Platz. Über dem Geräteraum der Halle befindet sich der Technikraum, dieser wird folglich auch über das neue, zweite Geschoss begehbar sein. Im Erdgeschoss an die Mensa grenzend liegen die Küche, Lagerräume und das Behinderten-WC.

Änderung freut Schulleiterin

Die Reaktion gegenüber dem neuen Bauvorhaben war neben den Ratsmitgliedern auch seitens der Schulleiterin Patrizia Schneider positiv: "Von der Schule aus können wir das nur begrüßen. Ohnehin gab es schon Vorstellungen in einen zweigeschossigen Bau zu gehen." Bedenken wegen der schwierigen Erreichbarkeit der Toiletten im Obergeschoss durch Senioren räumte Kurz aus: "Der Schulbetrieb mit 220 Tagen hat Vorrang gegenüber dem Festbetrieb. Für diesen Personenkreis ist bei den wenigen Veranstaltungen auch die Nutzung der Behinderten-WCs denkbar." Zusätzlich werde auch der neue Hallenbau nicht als Versammlungsstätte deklariert und konzipiert. Die Zahl der Festveranstaltungen, etwa durch Vereine, bleibe auf wenige im Jahr limitiert.

Einstimmig sprachen sich die Räte für das neue Konzept und eine Steigerung des Bauvolumens von 370 000 Euro auf nunmehr geschätzte 3,12 Millionen Euro aus. Die Kostenschätzung bleibt wage, da die ursprünglich Bausumme von 2,75 Euro aus dem Jahr 2015 stamme. Der Gemeinderat muss den Änderungen auch noch zustimmen.

Entscheidung

Die Entscheidung über das neue Konzept für die Jahn-Sporthalle in Oberbaldingen fällt in der Gemeinderatssitzung am heutigen Donnerstag, 25. Januar, um 19 Uhr.