Bad Dürrheim Neue wissenschaftliche Leiterin am Museum Narrenschopf

Saray Paredes Zavala will mit neuen Angeboten vor allem jüngere Besucher anlocken.

Bad Dürrheim (als) Mit der Kulturwissenschaftlerin Saray Paredes Zavala hat das Museum Narrenschopf seit Anfang des Monats eine neue wissenschaftliche Leitung. Künftig übernimmt Ilka Diener die betriebswirtschaftlichen Aufgaben des Museums. Saray Paredes Zavala ist für die wissenschaftlichen, didaktischen und pädadogischen Belange verantwortlich.

Studiert hat die gebürtige Berlinerin mit schwäbischen und katalanischen Wurzeln Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Mit Fastnacht kennt sich Paredes Zavala aus, schließlich hat sie sich in ihrer Masterarbeit mit regionalen und europäischen Bräuchen beschäftigt. Die junge Frau hat bereits als wissenschaftliche Hilfskraft an der Entwicklung der ausgezeichneten Festdatenbank folklore-europaea mitgewirkt.

Im Narrenschopf will sie in den nächsten Jahren den museumspädagogischen Bereich weiter ausbauen und damit auch jüngere Besucher anlocken. Kindgerechte Führungen und andere Aktionen sind bereits geplant.