Bad Dürrheim Neue Irma-Pläne wohl erst im Februar einsehbar

Bearbeitet werden mehr als 300 Einwendungen gegen das Bauprojekt. Die Interessengemeinschaft Pro Bad Dürrheim schließt unterdessen einen Bürgerentscheid nicht aus

Bad Dürrheim – Die Banner auf dem Bauzaun, der die Irma-Ruine umschließt, fasst Eckpunkte des geplanten Bau-Projekts prägnant zusammen: „Mehrwert für die Stadt – Eine lebendige Innenstadt braucht attraktive Angebote“, „Betroffene Bäume – Für die gefällten Bäume wird es entsprechende Ersatzbepflanzungen geben“, „Hindenburgpark gewinnt – Visuell erlebbare Fläche wird deutlich größer“, „Optimierte Wegführung – Erlebbare Stille Musel vom Kurpark bis zum Adlerplatz“ heißt es da. Läuft alles nach Plan, sollen die Bad Dürrheimer im Februar den konkreten Planungsentwurf einsehen können – einen Monat später als ursprünglich vorgesehen.

Denn eigentlich hätte dieser schon in diesem Monat öffentlich ausgelegt werden sollen. „Vor Weihnachten haben wir aber den Termin mit den Behörden nicht mehr geschafft“, sagt Architekt Michael Rebholz. Mehr als 300 Einwendungen und Anregungen zum Projekt sind Ende vergangenen Jahres in der ersten Bebauungsplanverfahrens-Phase „Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit“ beim Stadtbauamt eingegangen. Diese gehe Investor Casim Ucucu in enger Zusammenarbeit mit der Stadt derzeit noch durch, sagt Rebholz. Dass so viele Beiträge aus der Bevölkerung zum Irma-Nachfolgebau eingegangen sind, sei nicht der Grund für die Verzögerung. „Ein sehr großer Teil der Einwände wiederholt sich und kann zusammengefasst werden“, sagt der Architekt.

Zwei Wochen vor der Gemeinderatssitzung im Februar muss den Räten eine tabellarische Darstellung aller Einwendungen und Anregungen mit Stellungnahme vorgelegt werden. Billigt der Gemeinderat den Planungsentwurf, folgt der Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden sowie Träger öffentlicher Belange. Heißt: Auch die Bad Dürrheimer können sich wieder darüber informieren, Einwendungen und Anregungen formulieren, bekommen aber eine deutlich detailliertere Planung zu sehen, als noch im Herbst vergangenen Jahres. Denn Architekt und Investor arbeiteten stetig an den Plänen für den Nachfolgebau weiter, auch unter Berücksichtigung eingereichter Einwendungen und Anregungen. „Zum Beispiel wenn es um den Gehweg und die Stellplätze in der Hofstraße geht. Auch die Stille Musel ist natürlich ein Thema“, verrät Rebholz und stellt im gleichen Atemzug klar: Auf die Diskussion, ob der geplante Bau nun ein Sattel- oder ein Flachdach haben wird, werde nicht eingegangen.

„Wir warten jetzt die Ergebnisse der Einwendungen ab“, sagt unterdessen Annerose Knäpple, Gründungsmitglied der Interessengemeinschaft (IG) Pro Bad Dürrheim. Dass die Gruppe versuchen wird, einen Bürgerentscheid zu erwirken, schließt sie nicht aus. 700 Unterstützer hat die IG eigenen Angaben zufolge und macht seit vergangenem Sommer gegen den geplanten Bau mobil. Auf der Webseite haben die Gründungsmitglieder Modell-Einwendungen für ihre Unterstützer zusammengestellt, darunter etwa der Vorschlag, bei dem Bauprojekt einen Architekten-Wettbewerb auszurufen oder ein Satteldach, Walm- oder Mansardendach dem geplanten Flachdach vorzuziehen.

Wie geht es weiter?

Billigt der Gemeinderat den Planungsentwurf, fasst er den Beschluss über dessen öffentliche Auslegung. Bürger, Behören und Träger öffentlicher Belange können sich dabei informieren und sich dazu äußern. Anschließend prüft die Verwaltung alle eingegangenen Punkte und stellt einen Abwägungsentscheid zusammen. Über diesen entscheidet der Gemeinderat. Führt dies nicht zu Änderungen im Bebauungsplanentwurf, beschließen die Räte den Bebauungsplan als Satzung und der Bau des Gebäudekomplexes beginnt.