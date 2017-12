Bad Dürrheim Neue Idee im Bilderbuchcafé

Bilderbuchcafé will mit Kontaktangeboten für Neubürger Nachbarschaftshilfe aktivieren und Anregungen geben

Bad Dürrheim – Eigentlich wollte sie aus privaten Gründen mit ihrem Engagement etwas kürzer treten, doch das wollte ihr Bürgermeister Walter Klumpp wohl doch nicht so ganz durchgehen lassen. Denn wenn sie abtritt, würde eine große Lücke im bürgerschaftlichen Engagement entstehen. Also schüttelt Hannelore Prochnow mit Ingrid Schmid zusammen einfach noch eine zusätzliche Idee aus dem Ärmel: Über das Bilderbuchcafé soll ab dem neuen Jahr ein neues Kontakt- und Hilfsangebot entstehen.

Ihnen beiden – Ingrid Schmid und Hannelore Prochnow – und auch in der Runde sei in der Vergangenheit immer mehr aufgefallen, erzählt Prochnow, dass viele Neubürger dazu neigen, sich eher abzukapseln und dass viele gar nicht wissen, was alles in der Stadt angeboten wird oder wohin man sich bei Bedarf wenden kann. In den Ortsteilen funktioniere Nachbarschaftshilfe ganz anders. Diese Form der Nachbarschaftshilfe sei hier aber nicht angestrebt und gemeint. „Und wir wollen auch auf gar keinen Fall die Arbeit des Generationentreffs damit in Frage stellen“, stellt Hannelore Prochnow klar.

Die Idee mit der Nachbarschaftshilfe sei ihr gekommen, als sie irgendwann Vera Küfner mit einem dampfenden Topf in der Hand über die Straße gehen sah. Diese war auf dem Weg zu einer Nachbarin, die sich gerade nicht selbst versorgen konnte. „Sie konnte sich nichts kochen, also habe ich sie damit einfach unterstützt“, sagt Vera Küfner. Nette Gespräche und das Entstehen einer Freundschaft waren inbegriffen.

Hannelore Prochnow: „Wir bauen das Leben!“ Das war der Grundgedanke, aus dem das Bilderbuchcafé entstand und nach wie vor sind dazu ausdrücklich Menschen jedes Alters und aller Art eingeladen, ob mit Handicap oder ohne, ob alt oder jung. Das Bilderbuchcafé soll jetzt für diese neue Form der Nachbarschafts-Kontakthilfe Anlaufstelle werden. Jeder darf sich trauen und einfach kommen, und wer Rat braucht, dem wird geholfen. „Wir wollen sehen, wo Barrieren sind und helfen“, sagen Prochnow und Schmid. Es sieht nicht so aus, als würde irgendjemand des hilfreichen Duos die Hände in den Schoß legen. Im Gegenteil, die Ideenschmiede glüht.

Zum Bilderbuchcafé

Jeden dritten Donnerstag eines Monats ist das Treffen im Bistro Matisse von 14.30 bis 17 Uhr. Es fällt nur aus, wenn ein Feiertag ist. In das Bilderbuchcafé ist das Treffen der Handicap-Leute mit eingebunden. Wer mit Fragen und Anliegen nicht bis dahin warten kann oder möchte, kann sich direkt an Hannelore Prochnow wenden, Telefon (07726) 67 23. (sgn)