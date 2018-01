Bad Dürrheim Narren starten in die fünfte Jahreszeit

Narren stauben am Dreikönigstag ihre Häser ab. Zahlreiche Mitglieder werden geehrt.

Nun ist es amtlich: Mit gutgelauntem Getöse beim Häsabstauben am vergangenen Samstag starteten die Stadt und ihre Narren in die hohen Tage der fünften Jahreszeit.

Gleich nach der kurzen Ansprache von Zunftmeister Matthias Nann trieb die Urviecher-Guggä mächtig das Stimmungsbarometer in die Höhe. Die Zunft steckt, wie alle anderen auch, mitten in den Vorbereitungen zu den Bällen und Kappenabenden. Für den Urviecher-Ball am 27. Januar heißt es, sich ranzuhalten, denn 2019 wird es keinen Urviecher-Ball geben. "Wer dieses Jahr nicht kommt, hat es verpennt", erklärte Matthias Nann. Doch für den Ausfall des Urviecher-Balls 2019 wartet die Zunft mit einer guten Alternative auf. Mit einem zweitägigen Freundschaftstreffen, Narrendorf und ganz viel tollem Drumherum feiern die Urviecher 2019 ihr 40-jähriges Bestehen. Allein zum Umzug werden 75 Zünfte eingeladen. Vor dem Urviecher-Ball besteht übrigens die Möglichkeit sich beim Kappenabend im Vereinsheim am 20. Januar zu vergnügen.

Sichtlich gerührt überreichte Matthias Nann dann noch zwei große Ehrungen. Werner "Keule" Hergert, Gründungsmitglied der Zunft und seit 1980 Mitglied der Urviecher-Guggä, immer tatkräftig und hilfreich bei jeder sich bietenden Gelegenheit, erhielt den Urviecher-Verdienstorden. Zum Ehrenmitglied der Urviecher wurde Stefan Schimpf ernannt, der 1997 in die Zunft eintrat. Im November 2001 übernahm Schimpf das Amt des Kassierers und führte bis 2017 die finanziellen Geschicke des Vereins.

Was den Urviechern die Guggenmusik ist, ist der Narrenzunft der Fanfarenzug. Die Eröffnung war rundum gelungen, der Fanfarenzug präsentierte sich in Bestform und wurde begeistert beklatscht. Wie immer folgte der Einmarsch der Hansel, begleitet vom Salzgeist und Narro. Zunftmeister Joachim Miller gab das Programm der Fasnet durch. Samstag, 3. Februar, findet im Bohrturm von neun bis zwölf Uhr der Kartenvorverkauf für den Ball statt. Dieser ist am 10. Februar. Der große Umzug am Fasnetsmentig bereite der Zunft weniger Sorge, ließen Volker Martin und Melanie Wildgruber zuvor wissen. Da das Sicherheitskonzept stehe und funktioniere, sei halt der übliche Papierkram abzuwickeln. Auch bei der Narrenzunft gab es Ehrungen, unter anderem erhielten Susanne Daniel, Simone Knörzer, Alexandra Rauch, Dieter Beckert, Michaela Biller, Irene und Dieter Graf, Claudia Moser, Joachim Limberger und Josias Rometsch den Narroorden mit Goldschild und Gravur für 20 Jahre aktive beziehungsweise 40 Jahre passive Mitgliedschaft.