Bad Dürrheim Nach Sturmtief Burglind: Bad Dürrheimer Stadtwald in den kommenden Tagen meiden

Umgestürzte Bäume und Bauzäune gehen auch in Bad Dürrheim auf Burglinds Konto – ist nun auch Hochwasser auf der Baar zu erwarten?

Bad Dürrheim (bim) Nach dem Sturmtief Burglind, das am Mittwoch auch durch Bad Dürrheim gezogen ist, rät Förster Matthias Berger Spaziergängern dazu, den Stadtwald in den kommenden Tagen zu meiden. "Das ist nämlich von zwei Seiten kritisch", sagt er. "Einmal können noch Äste in den Kronen hängen, Bäume in den Wegen liegen." Darüber hinaus seien die Waldwege teilweise auch noch sehr glatt, da die Eisschicht noch nicht überall geschmolzen sei.

Gut 200 Festmeter Holz sind im Bad Dürrheimer Stadtwald vom Sturm beschädigt worden, überschlägt Berger. "Der Schaden hält sich in Grenzen", sagt er. Die Aufräumarbeiten beginnen nun zunächst entlang der Waldwege. Dafür plant der Förster mindestens drei Tage ein. Mindestens bis Mitte kommender Woche sollte auf Waldspaziergänge also verzichtet werden.

Die Gefahr von Überschwemmungen, wie sie für die kommenden Tage in vielen Teilen Baden-Württembergs derzeit prognostiziert werden, sind hingegen auf der Baar, einem Hochwasserschwerpunkt, derzeit nicht zu erwarten. "Wir haben das Gröbste erst einmal überstanden", sagt Markus Kreuz vom Tiefbauamt Bad Dürrheim. Der Pegel sei sogar um 15 bis 20 Zentimeter gesunken. "Die Dolen sind an der Obergrenze", so Kreuz. "Wir befinden uns aber am Anfang des Flussnetzes." Von enorm steigenden Pegeln werden hingehen erst Flüsse betroffen sein, die am Ende des Flussnetzes stehen. "Die Bäche in Unterbaldingen und Oberbaldingen sind gerade natürlich ziemlich voll", sagt auch Karlheinz Ullrich, Ortsvorsteher von Oberbaldingen. Problematisch sei die Situation derzeit aber nicht.

Herabgerissene Äste, umgeworfene Bauzaun-Stücke vor der Irma-Ruine und der eine oder andere in der Kernstadt umherwehende volle Müllsack gehen auf das Konto von Burglind. Insgesamt kam die Kurstadt aber glimpflich durch das Sturmtief. "Es war ganz entspannt", sagte Feuerwehrkommandant Volker Heppler am Mittwochabend. Verletzte oder größere Schäden in der Gesamtstadt sind bislang nicht verzeichnet worden.