Bad Dürrheim Nach Abriss-Stopp: Irma-Investor entschuldigt sich bei Bürgern

Investor Ucucu sieht sich im Visier der Interessengemeinschaft Pro bad Dürrheim. Während dessen wartet das Landratsamt auf die Machbarkeitsstudie.

Nachdem Investor Casim Ucucu den Abriss der alten Reha-Klinik gestoppt hat, entschuldigt er sich nun bei den Bad Dürrheimern und bittet um deren Verständnis. Zugleich gibt das Landratsamt eine Stellungnahme zur Forderung seiner Fachbehörde, dem Amt für Wasser- und Bodenschutz. Unterdessen warnt Stadtrat Wolfgang Kaiser (LBU) davor, "in Aufregung zu verfallen", wie er sagt. Zur Orientierung: Das Bebauungsplanverfahren befindet sich derzeit lediglich in der Phase des Überprüfens der Einwendungen.

"Ich, Casim Ucucu, entschuldige mich bei Ihnen allen für den Stopp der Abbrucharbeiten und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten", schreibt der Investor in einem offenen Brief an die Bad Dürrheimer. "Jedoch fühle ich mich, als Geschäftsführer der TFD Golden Village GmbH, zu diesem Schritt gezwungen, da ich gemerkt habe, dass nicht unser Bauvorhaben auf dem ehemaligen Irma-Areal, sondern ich persönlich mit meinem Namen Casim Ucucu im Visier der Interessengemeinschaft (IG) Pro Bad Dürrheim stehe." Die IG habe durch ihre Aussagen bestätigt, dass sie einem ausländischen Investor feindselig gegenüber stehe. "Es gab und gibt genügend Projekte in Bad Dürrheim an ähnlich prominenten Stellen, die genauso diskutiert werden könnten", sagt Ucucu, der türkische Wurzeln hat. Dort habe sich aber kein IG-Vertreter eingemischt.

Die IG sah den Baustopp positiv: "Dass die TFD Golden Village die Abbrucharbeiten an der ehemaligen Kurklinik Irma eingestellt hat und bereit ist, das Grundstück zu verkaufen, könnte zwar die Neubebauung des Areals verzögern. Gleichzeitig ist es aber für die Stadt Bad Dürrheim eine große Chance ein neues Bebauungskonzept mit einem anderen Investor zu entwickeln, der bereit ist, die Stille Musel zu renaturieren (bzw. damit einverstanden ist, dass die Stadt das macht) und eine den örtlichen Verhältnissen besser angepasste Architektur zu realisieren." Das macht Ucucu misstrauisch: "Die Freude seitens der IG über einen möglichen neuen Investor – ohne türkischem Geld – ist wahrscheinlich gepaart mit der Bereitschaft, mit einem deutschen Investor zusammenzuarbeiten." Denn: Er habe nie etwas gegen die Offenlegung der Stillen Musel gehabt. "Mit Blick auf das Wasser verkaufe ich doch auch die Wohnungen besser", sagt er.

"Meine Entscheidung, vorerst einen Stopp aller Arbeiten vorzunehmen kam nach einer nunmehr bald vier Jahre dauernden Diskussion die in großen Bereichen nicht sach- und fachorientiert, sondern leider mit nicht konsenorientierten Maximalforderungen durchsetzt war", begründet Ucucu. "Dies empfinde ich auch aktuell seitens des Amtes für Wasser und Bodenschutz mit der Forderung nach kompletter Offenlegung der Stillen Musel." Die Offenlegung des 85 Meter langen Flussbettes widerspreche dem vom Gemeinderat beschlossenen städtebaulichen Konzept und den kommunal gewünschten gewerblichen Flächen. Die nötigen Investitionen, einschließlich des Baus einer Brücke in der Hofstraße, dürften wohl mehrere Millionen kosten, die aber nur in Teilbereichen durch 85 Prozent Zuschuss gedeckt werde.

"Wo ist hier die wirtschaftliche Relation", fragt Ucucu und spricht damit den Hinweis des Landratsamts an, dass nach einer ersten fachlichen Einschätzung des Amtes für Wasser- und Bodenschutz die Chance bestehe, die Kosten für die Offenlegung von Seiten des Landes mit 85 Prozent zu bezuschussen.

"Die Forderung, eine Planung für eine komplette Offenlegung zu bringen und damit die wirtschaftliche Verhältnismäßigkeit zu widerlegen ist aus unserer Sicht ausschließlich ein bürokratischer Aufwand, vor allem angesichts der nicht kompromissorientierten Gespräche. Das alles zulasten der Steuerzahler." Eine Offenlegung sei nicht Sache des Investors, sondern der Gewässerträger, also der Stadt. Somit müsse die Kommune hier die rechtliche Klärung mit den entsprechenden Behörden führen. "Sobald wir eine klare Entscheidung von allen Behörden und Ämtern erhalten haben, erlauben wir uns zu entscheiden, ob dies in das Projekt einfließt." Als Geschäftsführer und Investor habe er eine kaufmännische Verpflichtung, gegenüber seiner Mitarbeiter und Geschäftspartner sorgfältig mit dem zu Verfügung stehenden Kapital umzugehen.

Das Landratsamt merkt in einer Stellungnahme nun an, dass bei ihm tatsächlich noch keine Varianten der technischen Möglichkeiten einer Offenlegung der Stillen Musel mit Kostenschätzung der Maßnahme eingegangen sei. Diese seien aber für eine Machbarkeitsstudie zur Offenlegung notwendig. Durch diese eingeforderten Variantendarstellung könne dann das Amt für Wasser- und Bodenschutz dann prüfen, ob möglicherweise doch von den wasserrechtlichen Grundsätzen abgewichen werden könne oder ob eine (Teil-) Öffnung und Integrierung der Stillen Musel gesetzlich verpflichtend sei. Hintergrund: Bei einem Bebauungsplanverfahren werden sowohl die Öffentlichkeit als auch die Behörden – etwa das Amt für Wasser- und Bodenschutz – über das Plankonzept informiert und können sich dazu in einem vorgegebenen Zeitraum äußern. Mehr als 300 Einwendungen sind Ende vergangenen Jahres eingegangen. Nach wie vor befindet sich nun das Bebauungsplanverfahren in der Phase der Überprüfung dieser Äußerungen.

Das Amt für Wasser- und Bodenschutz habe die Stadt als Gewässereigentümerin zwei Mal schon darauf hingewiesen, dass eine Wiederbebauung der Stillen Musel einer wasserrechtlichen Gestattung bedarf, heißt es seitens des Landratsamts. Auch habe es angemerkt, dass eine erneute Überbauung der Stillen Musel – und damit die Erhaltung der Verdolung – den wasserrechtlichen Grundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes und des Wassergesetzes Baden-Württemberg widerspreche. Denn dieses schreibt vor, nicht naturnahe Gewässer so weit wie möglich in einen naturnahen Zustand zurückzuführen, "soweit überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen.

"Es geht nun schlicht darum, die Einwendungen und Stellungnahmen sauber zu bearbeiten", sagt Wolfgang Kaiser, Fraktions-Chef der Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU). Auch vonseiten der Naturschutzbehörden gebe es nämlich unterschiedliche Einschätzungen der Lage, so Kaiser. "Die gilt es nun vom Gemeinderat abzuwägen." Nicht immer mache die Öffnung von Gewässern auch tatsächlich ökologisch Sinn. Natürlich müsse nun daran gearbeitet werden, die Situation rasch zu klären, ein "hysterisches Hochputschen" der Lage sei aber kontraproduktiv.

"Ich bin überrascht über die Forderung vom Wasserwirtschaftsamt", sagt Günter Tschida (Freie Wähler). Die Stille Musel befände sich in dem Bereich in vier Metern Tiefe. Würde sie freigelegt werden, gebe es einen tiefen Graben zwischen den Häusern, sagt der Fraktionssprecher. "Das ist gefährlich." Nun müsse darüber beraten werden. "Vielleicht hätte man einfach beim ersten Irma-Konzept bleiben sollen", so Tschida. "Da gab es diese Probleme nicht." Heinrich Glunz, Fraktionssprecher der CDU, möchte sich derzeit nicht äußern. "Wir wollen die Situation erst in der Fraktionssitzung besprechen", sagt er.