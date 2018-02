Bad Dürrheim Musikverein Unterbaldingen blickt auf sehr erfolgreiches Jahr zurück

Dirigent der Jugendkapelle spricht gar vom "erfolgreichsten Vereinsjahr der Geschichte". Anschaffung neuer Uniformen in Angriff genommen.

Der Rückblick auf das Vereinsjahr 2017 des Musikvereins Unterbaldingen lässt den Vorsitzenden Andreas Schacherer gar zu poetischen Analogien greifen: "Wie ein guter Jahrgang. Gereift an einem sonnigen Hang – und mit einer hervorragenden Note." Der Dirigent der Jugendkapelle und Ortsvorsteher Jürgen Schwarz spricht vom "erfolgreichsten Vereinsjahr der Geschichte". Finanziell und musikalisch sei man auf der Höhe.

Die Teilnahme am Vereinswettbewerb von Sparkasse und SÜDKURIER, als auch Teilnahme an der Crowdfunding-Initiative "Viele schaffen mehr" der Volksbanken Raiffeisenbanken sorgen für eine finanzielle Polsterung. Für beide Projekte war eine intensive Mobilisierung zwecks Abstimmung und Spenden notwendig. "Noch einmal an alle, die uns geholfen haben, ein herzliches Danke", sagt Schacherer. So konnte der MV nach zuletzt 25 Jahren mit der Neuanschaffung der Musikeruniformen beginnen. Ganz ohne Eigenbeteiligung der Musiker ging es nicht, denn der sprießende Nachwuchs kommender Jahre wird weitere Zukäufe unumgänglich machen. Man brauche Rücklagen. Musikalisch ist der MV mit der Teilnahme an den Wertungsspielen 2017, diesmal beim Verbandsmusikfest in Pfohren, mit 91,2 Punkten auf dem ersten Platz und somit ebenfalls auf dem Zenit gelandet. "Gegen etwa 25 Kapellen haben wir uns in der Oberstufe durchgesetzt. Einen ähnlichen Erfolg gab es nur 1997 in Geisingen", verkündet Schacherer zufrieden.

Wider den Trend im Umland konnten auch die Reihen der Bläserjugend mit acht neuen Zöglingen aufgestockt werden. Somit habe man nun 15 junge Musiker in der Einzelausbildung, von denen acht bereits in der Jugendkapelle spielen. Die Absolvierung vier bronzener und eines silbernen Leistungsabzeichens waren 2017 zu verzeichnen.

Schwer wiegt der Rückzug des Bläserjugend-Vorsitzenden Michael Hartung. Hartung tritt im Juli in den Ehestand, bleibt dem MV jedoch als Beirat erhalten. Sein Nachfolger ist Aron Huber, neuer Jugendleiter ist Julian Götz. Götz wurde ebenfalls mit Sabrina Baur und Jonas Schwörer für eine zehnjährige Vereinsmitgliedschaft geehrt.