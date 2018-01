Bad Dürrheim Musikverein Sunthausen: Dirigent Wehrle im Amt angekommen

Trotz Dirigentenwechsels hat der Musikverein Sunthausen ein solides Jahr hinter sich

Bad Dürrheim (häm) Den Prüfstein hat der Musikverein (MV) Sunthausen gemeistert, der neue Dirigent Stephan Dominikus Wehrle fühlt sich in seiner Rolle pudelwohl: "Von Anfang an war es sehr angenehm hier und es macht Spaß mit der guten Kameradschaft. 2018 soll es so weitergehen." Das ist sein Fazit in seinem ersten Berichts auf der Hauptversammlung.

Es war eine sensible Phase im April vergangenen Jahres: Der MV stellte sich auf eine langwierige Dirigentensuche ein, nachdem nach 18 Jahren die Ära unter Roland Lange zu Ende gegangen war. Annoncen in Musikerzeitschriften und Internetaufrufe stellten jedoch unmittelbar einen Pool aus fünf Aspiranten sicher. Nach nur einmonatigen Verhandlungen über Finanzen, intensiven Gesprächen und Probedirigat fiel bereits im Mai die Wahl auf Wehrle.

In puncto Finanzen hat der MV ein durchwachsenes Jahr hinter sich: 8000 Euro an Instrumenteninvestitionen seien unumgänglich gewesen. Nur durch einen Zuschuss aus der Bläserjugend zeigt der Kassenstand nach 2017 ein leichtes Plus in der Bilanz. Der Kassensturz bei der Bläserjugend weist dementsprechend deutliche Einbußen auf. Grund zur Sorge ist dies aber trotzdem nicht: MV wie auch Jugend blicken jeweils auf Rücklagen im unteren fünfstelligen Bereich. "Alles in allem hält uns das Seefest über Wasser", so der Vorsitzende Michael Hauger. Unerlässlich bleibe es aber, mit frischen Ideen stets neue Einnahmequellen zu eruieren.

Abgesehen vom Dirigentenwechsel hat der MV ein in allen Belangen solides Jahr hinter sich, nach den Fasnachtsaktivitäten steht für die 45 aktiven Musiker das Galakonzert am 17. Märt in Bad Dürrheim an.

Geehrt wurden auf der Versammlung für 15 Jahre Musizieren Benedikt Grießhaber, für zehnjähriges Musizieren Marisa Stein und Sarah Tolkmitt. Tolkmitt wurde zusätzlich zur neue Beisitzerin gewählt, neue Protokollführerin ist Bettina Gail.