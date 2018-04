Bad Dürrheim Musikalischer Höhenflug beim Liederkranz

Gesang und Musikstücke wechseln sich ab. Programm des Konzerts in Unterbaldingen reißt Zuhörer mit.

Der Erfolg des Frühjahrkonzerts des Gesangvereins Liederkranz aus Oberbaldingen – dieses Mal in der Ostbaarhalle in Unterbaldingen veranstaltet – überraschte alle Beteiligten. Das neue Konzept war grandios aufgegangen, dass Gesangvereinsvorsitzende Corina Ewadinger bei der Verabschiedung den Abend vor einem durchweg begeisterten Publikum als Höhenflug bezeichnete, einen Meilenstein in der Vereinsgeschichte.

Das Frühjahrskonzert stand unter dem Motto "Rund um die Welt", was auch das leibliche Wohl betraf. So waren schon weit vor Konzertbeginn alle 250 Plätze in der Ostbaarhalle besetzt, denn die Gäste wollten unbedingt die landestypischen Leckereien der verschiedenen Zwischenstopps genießen. Besonders gut kam an, dass die Gäste nicht auf Bierbänken sitzen mussten, sondern an schön dekorierten Tischinseln Platz fanden. Unterstützt wurden die Oberbaldinger Sänger beim Service und in der Küche von den Oberbaldinger Fastnachtsfrauen.

Schließlich waren die Koffer gepackt, Fluggäste und Personal an Bord, die Sitze auf bequem gestellt und der Männergesangverein Frohsinn aus Bösingen eröffnete 38 Mann stark das Konzert. Das Programm spiegelte die abwechslungsreiche Reiseroute der "Air Liederkranz" wider. Den Stopp in der Schweiz gestalteten die Alphornfreunde Dreiklang, den Gassencharme in der Stadt der Liebe versprühten mit Instrumentalstücken Norbert Hartl am Akkordeon und Silke Regge am Kontrabass, Gänsehautgefühl verursachte das von Bernd Räffle am Dudelsack begleitete "Amazing Grace", Dimitris Theologitis begeisterte am Klavier.

Auf zwei Bühnen spielten sich die Chöre spontan ihre Einfälle zu, nicht nur für die Sänger war dieser Abend herausragend. Das Publikum bedankte sich mit lauten Beifallsrufen und begeistertem Applaus.

Der Liederkranz

Der Gesangverein ist auf dem Weg zu seinem 100-jährigen Bestehen. Dieses soll jedoch erst 2020 gefeiert werden, weil 2019 die 1250-Jahr-Feier von Ober- und Unterbaldingen ansteht.