vor 3 Stunden sk Bad Dürrheim Mit Vollgas gegen das Garagentor: 85-jähriger Autofahrer verursacht 35 000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall in einer Tiefgaragenzufahrt in der Salinenstraße hat ein 85 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagmittag einen Schaden in Höhe von 35 000 Euro verursacht...