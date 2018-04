Bad Dürrheim Ministranten schuften für ihre Wallfahrt nach Rom

60 Ministranten wollen auf Wallfahrt nach Rom und bessern mit der Aktion „Rent a Mini“ ihr Budget auf

Bad Dürrheim/Ortsteile – Alle vier Jahre findet eine Wallfahrt nach Rom statt, an der regelmäßig auch Ministranten aus Bad Dürrheim teilnehmen. Dieses Jahr wollen vom aus der Seelsorgeeinheit Bad Dürrheim 60 Ministranten im Alter von 14 bis 18 Jahren mitfahren.

Die Wallfahrtsreise dauert vom 29. Juli bis 4. August, sie ist jedes Mal ein sehr eindrückliches Erlebnis. Doch die Fahrt vom 29. Juli bis 4. August kostet eine Menge Geld, pro Person allein schon 400 Euro. Diesen Betrag müssen die Eltern auf jeden Fall bezahlen, wenn ihr Jugendlicher nach Rom möchte. Dann brauchen die Minis, wie sie sich nennen, aber auch noch Taschengeld, müssen Eintritt bezahlen und wollen in einheitlichen T-Shirts auftreten, damit sie erkannt werden.

Um für diese Kosten ihr Budget aufzustocken, sind sie bereit zu arbeiten – sie bieten mit der Aktion „Rent a Mini“ (Miete einen Ministranten), oder auch „Schuften wie die Römer“ ihre Arbeitskraft an. Arbeiten, die übernommen werden sind zum Beispiel Babysitten, mit Kindern spielen, Holz stapeln, Fenster putzen, Gardinen aufhängen, Auto saugen, Gartenarbeiten oder Aufräumen in Garage und Keller. Als Gegenleistung bekommen die Ministranten vom Auftraggeber eine Spende, die zur Finanzierung der Rom-Wallfahrt verwendet wird. Die Jugendlichen in Unterbaldingen arbeiten heute schon und seien gut gebucht, wie Alexandra Götz berichtete. In Bad Dürrheim und in Hochemmingen können die Ministranten noch für Samstag, 5. Mai, gebucht werden. Wer die Jugendlichen auf diese Art unterstützen möchte, so unterstützen möchte, darf sich bis 30. April melden.

Einen Mini mieten

In Bad Dürrheim bei Familie Knörzer, Telefon 07726/1857 und in Hochemmingen bei Familie Keller, Telefon 07726/929052. Meldet sich ein Anrufbeantworter, wird gebeten, Name und Telefonnummer zu hinterlassen. Dann wird zurückgerufen.