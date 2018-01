Bad Dürrheim Minara zu und trotzdem Schwimmmeister gesucht

Das Minara in Bad Dürrheim ist erneut wegen eines technischen Defekts geschlossen. Das Budget für die technische Sanierung sei deswegen aber nicht gefährtdet, sagt Kur- und Bäder-Geschäftsführer Uwe Winter.

Bad Dürrheim – Das ging schnell: Kaum hatte das Hallenfreibad Minara am vergangenen Freitag wieder geöffnet, ist es nun erneut wegen eines technischen Defekts geschlossen – mindestens eine Woche lang. Trotzdem ist die Kur- und Bäder GmbH auf der Suche nach Schwimmmeistern und Rettungsschwimmern für das Bad.

"Die Mess- und Steuerregeltechnik ist defekt", sagt Uwe Winter, Geschäftsführer der Kur- und Bäder GmbH. "Und nach der Reparatur müssen Wasserproben entnommen werden." Einen Teil davon könne die GmbH selbst entnehmen. "Es ist aber gesetzliche Vorschrift, die komplette Untersuchung einzuschicken." Eine Dienstleistungsfirma wertet diese dann aus und gibt die Ergebnisse an das Gesundheitsamt sowie an die Kur- und Bäder GmbH weiter. "Das dauert vier Tage", sagt Winter. Am kommenden Montag rechnet er mit dem Eintreffen der Ergebnisse. Dann entscheidet sich, ob das Minara ab Dienstag, 6. Februar, wieder geöffnet hat.

Erst vergangenen Freitag hatte das Bad wieder offen, nachdem es zuvor rund drei Wochen lang wegen Instandhaltungsarbeiten und später wegen technischer Schwierigkeiten geschlossen war. "90 Prozent der Einrichtung ist weit über ihre normale Lebensdauer hinaus", sagt Uwe Winter. Doch bis Herbst 2019, dann soll die technische Sanierung starten, soll das Bad möglichst noch am Laufen gehalten werden können. "Sofern mit kleinen Reparaturen alles aufrecht erhalten werden kann, werden wir das versuchen", sagt der Geschäftsführer. Und wenn sich gravierende Schäden einstellen? "Was wir dann tun, hängt von der Kostenhöhe des Schadens ab", so Winter. Große Investitionen seien vor der Sanierung nicht mehr vorgesehen.

Doch ganz gleich, wie groß noch auftretende Defekte sind, werde die technische Sanierung dadurch nicht gefährdet. "Bei der Sanierung wird die gesamte Technik ausgetauscht", so Winter. Unabhängig von einem Schaden wird also alles ausgetauscht. "Denn das eigentliche Problem ist, dass gar keine Ersatzteile mehr für die alte Technik zu haben ist."

Trotz der technisch aktuell heiklen Situation im Minara sucht die Kur- und Bäder GmbH aber Schwimmmeister und Rettungsschwimmer für die Sommersaison. Es sei nicht einfach, qualifizierte Schwimmmeister zu finden, das sei ein generelles Problem in der Bäder-Branche. "Das ist wirklich ein Mangelberuf", sagt Winter. "Wir haben aber den Vorteil, dass wir mit offenen Karten spielen und es eine Zukunftsperspektive gibt." Heißt: Dass es das Bad auch in Zukunft geben wird, ist durch die technische Sanierung gesichert. Und selbst wenn "der Notfall", wie Winter sagt, eintreffen sollte und das Minara vor dem geplanten Sanierungsbeginn im Herbst 2019 schließen müsste, werden alle Mitarbeiter ins Wellnes- und Gesundheitszentrum Solemar integriert.

Minara ohne Freibad

"Ist es in Ordnung, dass das Freibecken bei der Minara-Sanierung geopfert wird?" So lautete unsere SK-Umfrage. 120 Personen haben zwischen gestern und vergangenem Freitag mitgemacht. Gut 80 Prozent sehen die Sanierung skeptisch: "Nein, denn das Außenbecken war für mich der einzige Grund ins Minara zu gehen" gaben 41 Prozent an. "Nein, die Glasfronten, die geöffnet werden können und die neue Außenanlage können das Becken nicht ausgleichen", meinten 40 Prozent. Lediglich elf Prozent stimmten für "Ja, Hauptsache wir behalten unser Schwimmbad", weniger als sieben Prozent klickten "Ja, die Außenanlage ist trotzdem attraktiv".