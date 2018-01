Bad Dürrheim Minara: Technischer Zustand ist derzeit akzeptabel

Für das Alter des Bades ist der technische Zustand des Minara momentan akzeptabel, sagt Schwimmmeister Stefan Becker. Trotzdem schließt es nun für zwei Wochen...

Wegen Revisionsarbeiten, also Instandhaltung, bleibt das Minara von kommendem Montag, 8. Januar, bis Sonntag, 21. Januar, geschlossen. Technisch befindet sich das Hallen-Freibad derzeit in einem akzeptablen Zustand – zumindest den Umständen des mehr als 40 Jahre alten Bades entsprechend. "Die Revisionsarbeiten sind deutlich weniger umfangreich als in den letzten Jahren", sagt Schwimmmeister Stefan Becker.

Das liege einmal natürlich daran, dass in das Bad längst nicht mehr groß investiert werde, denn seine Zukunft ist bekanntlich ungewiss. "Es wird nicht mehr so viel gemacht, wie in den vergangenen Jahren", so Becker. Der Repataur-Bedarf sei derzeit aber auch nicht besonders hoch, denn erst jüngst wurden etwa die Kaltwasser- und Duschleitungen sowie die Wasserhähne erneuert. Bei den anstehenden Revisionsarbeiten werden nun die Becken komplett entleert und gereinigt, sagt der Schwimmmeister. Darüber hinaus stehen auch kleine Reparaturen auf dem Plan. "Arbeiten, die man während dem laufenden Bäderbetrieb nicht machen kann", fasst Becker zusammen. Dazu gehöre etwa das Abschleifen und Streichen der Bänke, das Erneuern der Duschkörbe.

Unterdessen ist es weiterhin unklar, wie es mit dem Schwimmbad weitergehen wird. Die Mehrheit der Räte hat sich in der Gemeinderatssitzung im November vergangenen Jahres für den Antrag der CDU und damit gegen ein neues Bad oder eine Generalsanierung des Minara ausgesprochen. Gleichzeitig stimmte die Mehrheit der Räte auch für den Antrag der LBU: Im Januar sollen die Mitglieder nun abstimmen, ob es einen Bürgerentscheid zum Minara geben soll und wie dieser formuliert wird. Gäbe es einen solchen, und würden sich die Bad Dürrheimer dabei für ein Schwimmbad oder für eine Generalsanierung aussprechen, würde dies den Beschluss des Gemeinderats gegen die Minara-Sanierung und gegen einen Bäder-Neubau wieder aufheben.

Und: Unabhängig von der Entscheidung des Gemeinderates im Januar haben natürlich auch die Bad Dürrheimer selbst die Möglichkeit, auf eigene Initiative über ein Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid zu erwirken. Hierfür müssen mindestens sieben Prozent der Wahlberechtigten das Bürgerbegehren mit ihrer Unterschrift unterstützen. 10 002 Bad Dürrheimer durften bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 an die Urne, demnach müssten 700 Bürger das Bürgerbegehren unterstützen, damit es gültig ist. Dann müsste der Gemeinderat einen Termin für den Bürgerentscheid festsetzen.

Ob etwa seitens der Bad Dürrheimer Schwimmvereine SSC und DLRG geplant ist, sich in der Bevölkerung für einen Bürgerentscheid stark zu machen, möchte SSC-Chef Volker Weiss nicht kommentieren. "Die DLRG und wir haben uns beraten und entschieden, im Moment keine Auskünfte zu geben", sagt Weiss. Er und DLRG-Vorsitzender Michael Fruh werden häufig von Bürgern auf die Bäder-Frage angesprochen. "Es wird so viel spekuliert", sagt Weiss. Deswegen halten sich die Vereine nun zurück. Nur so viel verrät er: Natürlich werden DLRG und SSC bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 25. Januar, im Haus des Gastes vertreten sein.

