Bad Dürrheim Kurpark bekommt eine Luisen-Skulptur

Eine Luisenstraße, einen Herzogin-Luise-Raum im Haus des Gastes und eine Luisenklinik hat die Stadt bereits, nun kommt auch eine Luisen-Skulptur aus Holz hinzu. Sie wird im Kurpark, in der Nähe der Themengärten auf einem Betonsockel ihren Platz finden, doch zuerst muss die etwa lebensgroße Skulptur noch geschnitzt werden. Künstlerin Isabel Ritter wird die Luise aus Eschenholz gestalten. Heute nimmt sie ihre Arbeit auf. 13 Tage wird sie sich im Kurpark dafür Zeit nehmen und jeder kann sie dabei beobachten. Außerdem wird eine Kamera jeden Arbeitsschritt festhalten. Später soll ein Video im Zeitraffer den Arbeitsprozess zeigen.

Die 1978 in Pforzheim geborene Holzbildhauerin hat ihre ersten Lebensjahre in Brigachtal verbracht. Als sie aufs Gymnasium ging, zog die Familie nach Hochemmingen. Heute arbeitet sie in München. Eine künstlerische Karriere war Ritter nicht unbedingt vorgegeben, hat doch niemand in ihrer Familie vor ihr einen kreativen Beruf ergriffen.

Doch ihr Großvater hat neben seiner Arbeit als Busfahrer Windräder und andere Gegenstände aus Recycling-Materialien gebastelt, ihre Großmutter habe gut gezeichnet. Sogar einen Schnitzer gab es in der Familie schon, ihr Urgroßvater habe für seine Weinwirtschaft Fässer aufwendig beschnitzt.

"Holz zu verarbeiten ist sehr direkt, es braucht kein Abformen wie beim Ton", erklärt Ritter ihre Faszination für den Werkstoff. Holz verzeihe aber auch keine großen Fehler. "Was weg ist, ist weg." Es wird das erste Mal sein, dass sie Eschenholz verarbeitet. Geliefert wurde der Stamm mit einem Durchmesser von 82 Zentimetern von einem Förster, der den Baum in Donaueschingen fällen musste.

"Eschenholz ist kein klassisches Schnitzholz", sagt Ritter. Sie wird zunächst die Rinde ablösen, dann mit der Kettensäge weitermachen und schließlich mit dem Schnitzeisen arbeiten. Weil die Eisen schnell stumpf werden, hat sie eine Schleifmaschine im Gepäck. Zum Schluss will sie noch etwas Farbe einfließen lassen.

Arbeitsprozess

Isabel Ritter wird am 22., 24., 25., 28., 29., 30. Mai, 1. Juni, 9., 11., 12., 13., 14. und 15. Juni von 10 bis 15.30 Uhr im Kurpark arbeiten. Am 17. Juni, 14 Uhr, wird sie die fertige Skulptur an Bürgermeister Walter Klumpp und Kurgeschäftsführer Markus Spettel übergeben.