Bad Dürrheim Kur- und Bäder GmbH: Touristische Triebfeder wird 60 Jahre

Vor 60 Jahren wurde die Kur- und Bäder GmbH gegründet. Anfangs beschränkte sich der Mitarbeiterstab auf zwei Personen, heute sind 260 Mitarbeiter bei der GmbH tätig...

Bad Dürrheim – Mit notarieller Urkunde vom 6. Februar 1958 wurde die Kur- und Bäder GmbH gegründet. Heute auf den Tag genau ist dies also 60 Jahre her. Ein Grund also, die Institution und deren Entwicklung, die direkt mit der Stadt verknüpft ist, zu feiern.

Nach Paragraph 13 des Gesellschaftsvertrages bestand der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus neun Mitgliedern. Aus der Mitte des Gemeinderates wurden fünf Mitglieder in den Aufsichtsrat bestellt. Das Stammkapital betrug damals 20 000 DM, die Spar- und Kreditbank Bad Dürrheim übernahm eine Stammeinlage in Höhe von 2000 DM. Leider lässt sich nicht allzu viel über die Geschichte der Gründung ausgraben, im städtischen Archiv sei nichts auffindbar, sagt Kurgeschäftsführer Markus Spettel. Trotzdem konnte er ein paar Daten zusammentragen; er gehört selbst seit mehr als 15 Jahren zur Kur- und Bäder GmbH.

Der damals formulierte Zweck des Unternehmens habe aus fünf Aufgaben bestanden, so Spettel: der Betrieb des dem Land Baden-Württemberg gehörenden Kurmittelhauses, der Betrieb des dem Land Baden-Württemberg gehörenden Kurhauses, die Unterhaltung und Errichtung öffentlicher Park- und sonstiger Kureinrichtungen, die Durchführung von Veranstaltungen zur Betreuung und Unterhaltung der Kurgäste sowie die Durchführung der Fremdenverkehrswerbung.

Seinerzeit hatte die GmbH drei Geschäftsführer, einen ordentlichen und zwei stellvertretende. Bürgermeister Otto Weissenberger war in Personalunion der ordentliche Geschäftsführer. Bis zum Jahr 2000 waren die Bürgermeister Bad Dürrheims gleichzeitig auch die Geschäftsführer der Kur- und Bäder GmbH. Das änderte sich erst zu Gerhard Hagmanns Zeiten, der 2000 die Geschäftsführung an Michael Steinbach übergab und dann Aufsichtsratsvorsitzender wurde.

Zu Beginn bestand der Mitarbeiterstab aus einem Kursekretär und einer Sekretärin. Heute gehört die Kur und Bäder GmbH neben der Luisenklinik zu den größten Arbeitgebern der Stadt: 260 Personen sind bei der GmbH angestellt, einige wurden dort in einem der sieben Bereiche schon ausgebildet. Das sind etwa Kaufleute für Tourismus und Freizeit, Kaufleute für Marketingkommunikation, Mediengestalter, Veranstaltungskaufleute, Köche, Restaurantfachkräfte sowie DHBW-Studenten Destinationsmanagement. Neu ist eine Kooperation mit dem Bodensee-Campus in Konstanz für einen Bachelorstudiengang für Gesundheits- und Präventionsmanagement.

Auch insgesamt hat die Kur und Bäder GmbH im Laufe der Jahre eine große Entwicklung durchgemacht, die besonders in den vergangenen 18 Jahren rasant Fahrt aufgenommen hat. „Es gab nie Stillstand, alles befindet sich ständig in Bewegung und Wandel“, sagt Markus Spettel, der seit Oktober 2001 bei der GmbH angestellt und seit 1. Oktober 2010 in der Geschäftsleitung tätig ist. Der Markt bringe durch das Internet eine enorme Dynamik mit sich, wodurch sich die Anforderungen total gewandelt hätten. Auch der Gesundheits- und Wellnessmarkt hätten den Wettbewerb grundlegend gewandelt, sagt er. Daraus resultiere die Herausforderung, innovativ und immer präsent zu sein, neue Konzepte zu entwickeln. So habe die Kur und Bäder GmbH zusätzlich die Aufgabe, die gesamte Infrastruktur der Stadt zu vermarkten, und fungiert gleichzeitig als Ansprechpartner für Kliniken, Übernachtungsbetriebe und Gewerbetreibende.

Und wo wird die Kur- und Bäder GmbH in fünf bis zehn Jahren stehen? „Ich sehe es so, dass sie ganz stark und modern weiter am Markt ist“, beantwortet Spettel diese Frage. Die Rolle als imageprägender Kommunikator werde sich ausweiten. „Wir sind momentan dabei, mit einem Zukunftskonzept das Thema bis 2030 fortzuschreiben, ein Tourismus-Infrastrukturkonzept zu entwickeln.“ Ein zentraler Aspekt sei die Entwicklung der Klinikkompetenzen beispielsweise, als enorme Imageträger und Multiplikatoren der Stadt. „Und ich sehe Bad Dürrheim auf einem ganz guten Weg, den Status als Kompetenzzentrum für ganzheitliches Wohlbefinden und Gesundheit weiter auszubauen“, ergänzt Spettel. Ein weiteres „Riesenthema“ unter vielen anderen sei außerdem die Personalentwicklung der nächsten Jahre. Wie es sich so abzeichnet, wird es für die Kur- und Bäder GmbH also auch in den nächsten Jahren keinen Stillstand geben.

