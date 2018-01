Kriminalität: Unbekannte brechen in Laden in Luisenstraße ein

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen

Bad Dürrheim – Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1.45 Uhr, in ein Geschäft in der Luisenstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher mit einem Werkzeug ein Fenstergitter aus der Fassade und schlugen anschließend das Fenster dahinter ein. Als sie den Laden betraten, löstem sie die Alarmanlage aus und flüchteten. Zeugen sollen sich bei der Polizei, Tel. 07726/93 94 80, melden.