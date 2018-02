Bad Dürrheim Kinderhaus in der Salinenstraße: Arbeiten im Zeitplan

Kinderhaus in der Salinenstraße: Arbeiten im Zeitplan

Bad Dürrheim (bim) Das Kinderhaus in der Salinenstraße nimmt immer weiter Form an. Im Moment werde die Bodenplatte betoniert, sagt Stadtbaumeister Holger Kurz. Ein großer Teil des Rohbaus sei dann geschafft. Im kommenden Herbst, zum nächsten Kindergartenjahr schon, soll die Einrichtung eröffnen. "Klar, die Bauzeit ist kurz", sagt der Stadtbaumeister. "Aber bisher hatten wir Glück." Im Kinderhaus sollen 85 Kinder betreut werden können. Damit stehen im Kernort und in Hochemmingen ab dem Kindergartenjahr 2018/19 insgesamt 280 Plätze für Kinder über drei Jahren bei einem voraussichtlichen Bedarf von maximal 270 Plätzen zur Verfügung. 3,4 Millionen Euro investiert die Stadt für den Bau nach derzeitigem Stand.