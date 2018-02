Bad Dürrheim Katholischen Frauenfasnet: Närrisch-turbulenter Flug im Pfarrsaal

Bei ihrer katholischen Frauenfasnet stellten die Fasnetswieber den Pfarrsaal auf den Kopf

Bad Dürrheim (sgn) Das war ein turbulenter Flug, den die Passagiere auf dem Weg nach Rom erlebt haben, mit etlichen humorvollen Zwischenlandungen und einem vor Kurzweil strotzenden Programm. Startflughafen war der Airport St. Johann und die Fluggäste kamen aus dem Lachen nicht heraus. Den elf katholischen Fasnetswiebern war der Frontalangriff auf die Lachmuskeln der weiblichen – und der wenigen zugelassenen männlichen Gäste – im ausverkauften Pfarrsaal aufs Beste gelungen. Die katholische Frauenfasnet wurde wieder einmal ihrem ausgezeichneten Ruf gerecht.

Immer wieder holten die Damen Witze aus dem Handgepäck, die so trocken und pointiert rübergebracht wurden, dass – obwohl sie eigentlich jeder kannte – die bunte Reiseschar immer wieder schallend lachen musste. Natürlich waren Pfarrer Michael Fischer und Bürgermeister Walter Klumpp mit an Bord der Maschine, wohl in Erwartung "einer göttlichen Eingebung für all die Baustellen hier im Ort". Ortsgeschehen und Missgeschicke kamen in der Wartehalle und im Schollengässle zu Tage, den Frauen entgeht nichts: Pfarrer und Diakon waren einer schneller als der andere unterwegs und bekamen ein Knöllchen, haben aber dafür jetzt ein schönes Bild von sich; Tobias Hall muss künftig mittwochs arbeiten, um Apfelkaufrausche zu umgehen; Politiker sind Träger der Gemeinde – einer träger als der andere; Pfarrer Heizmann musste sportlich aus dem Waschkellerfenster klettern und weil niemand in Hochemmingen dem armen Mann Asyl gewährte, zwei Stunden im Ort spazierengehen. Zum Zeitvertreib wurde ein "Flaschenmob" getanzt. "S' katholisch Mariele" (Maria Voigt) kam als schaffnernder Geißenmelker aus dem Höllental. Auch die Tramps von der Baar fanden wieder in der Suppe jedes Haar.

Ebenso begeisterten die Tänze der Wieber und der Ladykracher aus Hochemmingen. Getanzt wurde natürlich nicht nur auf der Bühne. Mit Alleinunterhalter Thomas Hogg – eine gute Wahl – tanzten, schunkelten und sangen sich die Frauen glänzend gelaunt in eine rauschende Nacht. Das Team der Fasnetswieber bestand dieses Mal aus Regina Bittlingmaier, Monika Duffner, Lilli Gauderer, Luzia Gerritsen, Susanne Kammerer, Rosmarie Löhrhof, Andrea Schachtmann, Cornelia Schäfer, Anette Schulz, Maria Voigt und Waltraud Wörner. Für die Technik war wie immer Edeltraud Terner zuständig.