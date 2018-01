Bad Dürrheim Katholische Weiberfasnet: Fasnet fest in Frauenhand

Die Fasnetswieber sind eine Institution in Bad Dürrheim und stellen am kommenden Sonntag den Pfarrsaal auf den Kopf.

Die Tradition der katholischen Weiberfasnet, immer am Sonntag vor dem Schmotzige hat in Bad Dürrheim schon lange ihren Platz – so lange, dass sich eigentlich keiner mehr erinnert, wie lange schon. "Seit Ewigkeiten", lautet die Antwort, oder: "Seit ich denken kann." Das antwortete Gudrun Ruf, die Sprecherin der katholischen Fasnetswieber. Sie selbst ist seit 34 Jahren bei der katholischen Wieberfasnet dabei. Und die hat einen super Ruf im Städtle und darüber hinaus.

So dürfen sich auch die Frauen wieder auf einen tollen Abend mit einem unterhaltsamen Programm, Schunkelrunden und Fasnetsliedern am Sonntag, 4. Februar im Pfarrgemeindesaal der katholischen Kirche St. Johann in Bad Dürrheim freuen. Es wird hoch her gehen. Die Frauen halten sich ja immer bis zum Einmarsch der Akteure über ihr Motto geschlossen, daher wird auch jetzt noch nichts verraten. Aber wer die Wieberfasnet in Dürrheim kennt, der weiß, dass sich die Frauen jedes Mal etwas ganz Spezielles überlegen. Auch Pfarrer und Bürgermeister – neben Musiker und Fotograf die einzigen Männer, denen der Zutritt zum Fest erlaubt ist – wissen nie, was auf sie zukommt.

Und wo kommt eigentlich die katholische Wieberfasnet her? Eher eine katholische Angelegenheit war die Fastnacht natürlich schon immer. Traditionell wird vor dem Beginn der Fastenzeit gefeiert. Das Wort "Karneval" kommt aus dem Lateinischen "Carne vale" – "Fleisch lebe wohl", ein Hinweis auf die 40-tägige Fastenzeit also, die an Ostern endet. Ein anderer Grund, Fastnacht zu feiern kommt aus der Zeit vor der Geburt Jesu. Am Ende des Winters verkleiden sich die Menschen als Geister und Dämonen, um den Winter zu verjagen. Eigentlich ist der Donnerstag der Tag der Weiberfastnacht. Damit auch die Frauen zu ihrem Recht kommen, wurde ihnen irgendwann ein Tag speziell nur für sie zugestanden und in Bad Dürrheim hat sich das einfach irgendwann einmal auf den Sonntagabend vor dem Schmotzige Dunschtig verschoben.

Frauenfasnet, Einlass: 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Eintritt: fünf Euro