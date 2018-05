Bad Dürrheim Jung und Alt auf Augenhöhe: Beim Generationenworkshop werden Ideen für gemeinsame Aktivitäten gesammelt

Fahrradtouren und eine Tauschbörse sind im Gespräch.

Weniger, älter und bunter, so sieht die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland, aber auch in Baden-Württemberg aus. Unter dem Stichwort Demografischer Wandel lässt sich schon seit einigen Jahrzehnten beobachten, dass die Gesellschaft immer älter wird und dadurch das Bevölkerungswachstum abfällt. Umso wichtiger ist die Begegnung der Generationen, die in Bad Dürrheim mit einem Generationenworkshop des Generationenstreffs Lebenswert am Freitagnachmittag in neue Bahnen gelenkt werden sollte.

Zu diesem Zweck waren Konstantin Proske und Stephanie Bundel von der Forschungsabteilung Familienforschung des Statistischen Landesamtes aus Stuttgart angereist, um den Teams, bestehend aus zwölf Jugendlichen und zehn Senioren, den demografischen Wandel und seine Folgen näherzubringen. Der jüngste Teilnehmer war 15 Jahre alt, die älteste Teilnehmerin über 70.

Bevor es daran ging, sich gegenseitig miteinander bekannt zu machen, stellte Konstantin Proske mit Zahlen und Grafiken vor, welche Herausforderungen der Demografische Wandel mit sich bringt. Bei derzeit 1,5 Kindern, die eine Frau im Durchschnitt zur Welt bringt, kann die Bevölkerungszahl nicht konstant gehalten werden. Eine Kinderzahl von 2,1 wäre dafür nötig.

Und so ergibt sich für viele Kommunen, dass die Bevölkerung weiter altert und ihnen nicht genügend junge Menschen nachfolgen. Von 2014 bis 2035 wird es in Bad Dürrheim einen Anstieg von 31,8 Prozent an über 85-Jährigen geben. Und auch die Zahl der 60- bis 85-Jährigen wird zunehmen, um 18,8 Prozent sagt die Berechnung des Statistischen Landesamtes. Die Gruppe der unter 20-Jährigen wird demnach allerdings nur um 9,5 Prozent zunehmen.

Hinter den Zahlen stecken reale Probleme. So beunruhigt die jungen Teilnehmer, dass sie vielleicht einmal kaum mehr eine Rente bekommen. Gleichermaßen sind die teilnehmenden Senioren besorgt, weil die modernen Lebensformen zwar einerseits für Vernetzung sorgen, andererseits aber auch dafür, dass Menschen vereinsamen.

Um die Vereinsamung im Alter zu verhindern und die Jugend aktiv in das öffentliche Leben der Stadt einzubinden, hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, gemeinsam Ideen zu entwickeln. Zurück zum Generationenhaushalt, lautet ein Vorschlag eines Seniors, der diese Wohnform noch von früher kennt. "Ich würde mir wünschen, dass die Angebote in der Stadt mehr in Richtung der jungen Leute ausgerichtet werden", sagte Annika Martin. Zum Beispiel würde sie gerne einmal den Wochenmarkt besuchen. Da sie allerdings berufstätig ist, schafft sie das freitagsmorgens nicht.

Im Nachgang des mehrstündigen Workshops soll geklärt werden, ob ein regelmäßiger Generationenworkshop stattfinden kann. Außerdem sollen gemeinsame Aktivitäten wie Fahrrad- oder Wandertouren geplant werden, wie Angelika Strittmatter vom Vorstand des Generationentreffs am Abend zusammenfasst. Ein Generationenpicknick sei als Idee notiert worden. Zur gegenseitigen Hilfe wurde zudem eine Tauschbörse vorgeschlagen, die es ermöglicht, dass Jugendliche beispielsweise Nachhilfe von Senioren bekommen und im Gegenzug für sie den Rasen mähen.

Nach der Vorstellung der Ideen vor Bürgermeister Walter Klumpp und den Gemeinderäten soll nun erörtert werden, wie die Vorschläge umgesetzt werden können. Ein Konzept dazu folgt.