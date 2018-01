Bad Dürrheim Jetzt wirds ernst: Alle Säckchen bereit für die Fasnet

Bis so ein Salzhansel bereit ist für die Fasnet, liegt unter Umständen ganz schön viel Arbeit vor ihm...

Bad Dürrheim – Jeder Narr legt Wert auf ein gepflegtes Häs und achtet darauf, dass es nicht schmutzig wird. Bei den Salzhansel der Narrenzunft Bad Dürrheim nimmt das aber mal gleich noch eine ganz andere Dimension an. Das hat auch einen Grund: Am Häs eines Hansels befinden sich, je nach dessen Größe, zwischen 600 (bei Kindern) und 900 (bei großen Erwachsenen), bei besonders großen Häsern sogar tausend kleine Salzsäckchen. Muss das Häs also gewaschen werden, ist das ein riesiger Akt – vor dem es eigentich jedem Hansel graut.

Hanselmutter Gina Wetzel und Hanselvatter Natascha Castiello finden trotzdem, dass der Dürrheimer Hansel eine sehr schöne, traditionsreiche Figur für die Stadt ist und einen hohen Stellenwert in der Region hat. "Wir werden oft von Leuten angesprochen, die das aufwendig gearbeitete Häs bewundern", sagt Wetzel. Oft würden die Leute sogar denken, dass in den Säckchen tatsächlich Salz ist.

Beim Waschen entwickle jeder seine eigenen Tricks, fassen Hanselmutter und Hanselvatter zusammen. "Wichtig ist, sämtliche bunten Bändel und die Glöckchen an den Säckchen zu entfernen, sonst verheddern die sich in der Waschmaschine." Die blauen, grünen, roten und gelben Bändel stehen übrigens für die verschiedenen Farben des Salzes. Nach dem Waschen sei es das Beste, so ihre Erfahrung, das Häs in Stärke einzulegen, damit es unempfindlicher gegen Wasser wird und die Säckchen besser ihre Form behalten. Man könne auch Sprühstärke nehmen, aber das gebe wohl oft Verfärbungen beim Bügeln. Wenn das Häs zum Trocknen aufgehängt wird, gilt es, jedes einzelne Säckchen von vornherein glatt zu ziehen, damit es sich später leichter Bügeln lässt. Dann geht die Sisyphusarbeit erst richtig los: Jedes einzelne Säckchen ist zu bügeln. Auch hier habe jeder wieder so seine eigenen Trickes entwickelt.

"Für den nächsten Schritt umwickelt man am besten die Finger von vornherein mit Blasenpflaster", empfehlen Wetzel und Castiello. Denn jetzt müssen die Säckchen wieder nett zusammengerafft, mit Bändeln versehen werden, die fest zugezogen und mit einem doppelten Knoten zum Halten gebracht werden. Am Ende kommt an jedes zweite Säckchen – außer an den Oberschenkelinnenseiten und der Kehrseite – eines der so schön bimmelnden Glöckchen.

Eine spezielle Häskontrolle wie bei anderen Zünften gebe es bei der Narrenzunft nicht. Natürich weise man aber darauf hin, wenn am Häs etwas nicht stimmt. Zum Häs gehören, neben der mit einem Fuchsschwanz versehenen Haube – bei der das Krönchen schön stehen muss – rote Socken, schwarze (Lack)Schuhe und schwarze Handschuhe. Mit dem Krückle ist das Häs schließlich komplett. Ein neues Häs kostet so um die 1200 Euro. Es gibt eine Liste, auf der Narren aufgeführt sind, die ihr Häs verkaufen wollen. Verschiedentlich gibt es Kinderhäser zum Ausleihen.

Am 6. Januar setzt schließlich bei Gina Wetzel und Natascha Castiello gewaltig das Fasnetskribbeln ein. Mit dem Häsabstauben im Haus des Bürgers um 17 Uhr beginnt der Ernst der Fasnet. Zurzeit üben die Hansel jeden Mittwoch um 19 Uhr im Bohrturm den Hanseltanz. Der Zunftball wird am 10. Februar gefeiert, natürlich ist außerdem der Schmotzige Pflichtprogramm.

