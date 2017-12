Bad Dürrheim Jahresrückblick 2017: Nachbarn helfen sich selbst

In den Ortsteilen von Bad Dürrheim wächst das Bewusstsein der eigenen Stärke.

Öfingen (bim) Die Ortsteile in Bad Dürrheim können nur eine dünne Versorgung bieten, was Einzelhandel, Pflege, Gastronomie und weitere Dienstleistungen anbelangt. "Die Versorgungslage macht es nicht empfehlenswert, in kleinen Gemeinden alt zu werden", sagt Erwin Nopper. Doch das möchte der Öfinger ändern: Er macht sich stark für organisierte Nachbarschaftshilfe in den Ortsteilen. Und was als fixe Idee von ihm und seiner Frau begonnen hat, ist auf dem Weg, sich als festes Angebot in den Ortsteilen zu etablieren. Denn: Die Gemeinschaft um Noppers Idee wächst und soll sich bald als Verein organisieren, so der Plan.

"Viele unterstützen uns", bilanzierte Erwin Nopper im Herbst. Im Frühjahr dieses Jahres hatte er angefangen, seine Idee in den Sitzungen der Ortschaftsräte und im Gemeinderat vorzustellen. Mittlerweile hat er in Heinz Messmer und Regina Basch zwei starke Mitstreiter gefunden. Immer wieder meldeten sich zudem Leute, die Hilfe in den Ortsteilen suchen oder anbieten möchten. Wenn ihm dabei passende Partner auffallen, versuche die Gruppe schon zu vermitteln. "Aber eigentlich sind wir noch nicht soweit", sagte er Denn erst möchte die Gruppe einen Verein gründen, um organisiert die Angebote und Nachfragen koordinieren zu können. Dafür müsse die Zahl der starken, zuverlässigen Unterstützer noch wachsen.

Ziel ist, junge, aktive Rentner in die Nachbarschaftshilfe einzubinden und damit eine Versorgungslücke in den Ortsteilen zu schließen. Besondere Kenntnisse seien dabei nicht erforderlich, es spiele auch keine Rolle, welchen Beruf die Freiwilligen einmal ausgeübt haben. Hauptsache, sie haben Zeit und Lust sich zu engagieren.

Mit seiner Initiative schafft Nopper einen enormen Mehrwert für die Ortsteile. Strukturelle Schwächen, etwa bei der Versorgung mit Einkaufsmöglichkeiten und der Frequenz öffentlicher Verkehrsmittel, können durch Nachbarschaftshilfe ausgeglichen werden. Von den Aktionen profitieren damit nicht nur Ältere, sondern auch junge Familien. Längst hat daher auch die Stadtverwaltung zugesagt, das Projekt zu unterstützen. Hilfe bekam die Gruppe auch von der Bürgerstiftung, die ihr ein Seminar zur Gründung eines Vereins bezuschusst. Genau genommen hat Nopper damit schon jetzt eines seiner Ziele erreicht: "Es entstehen derzeit Netzwerke, Leute kommen zusammen, die davor nichts miteinander zutun hatten", sagt er.