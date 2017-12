Bad Dürrheim Jahresrückblick 2017: Minara am seidenen Faden

Wie wird es mit dem beliebten Bad weitergehen? Geht es überhaupt weiter? Steht 2018 dazu das gewichtige Wort der Bürger an?

Bad Dürrheim (bim) Wird Bad Dürrheim auch dann noch ein Schwimmbad haben, wenn das marode Minara schließt? "Das ist eine sehr schwierige Frage", sagte Bürgermeister Walter Klumpp bei der Gemeinderatssitzung im November. Nachdem im Herbst dieses Jahres bekannt geworden ist, dass allein die Kostenschätzungen für ein neues Schwimmbad immens das vom Gemeinderat beschlossene Maximalbudget von 8,9 Millionen Euro überschreitet, sollte die Entscheidung über die Zukunft eines neuen Bades in der Kur- und Bäderstadt noch in diesem Jahr fallen, so der Tenor des Bürgermeisters und der Räte. Doch so einfach ist das nun nicht.

Stadtrat Hans Buddeberg (FDP) fasste es in der Novembersitzung des Gemeinderats noch einmal zusammen: "Wir können uns ein neues Bad schlicht nicht leisten." Die von den Gremien definierten Anforderungen an das Bad – also fünf Schwimmbahnen, ein Kinder-Bereich, ein Therapie-Becken, möglicherweise ein Cabrio-Dach und eine Fassade, die geöffnet werden kann – würden gut 12,4 Millionen Euro kosten. Das sagen die Kostenschätzungen der Firma Constrata, die die Stadt mit der Projektsteuerung beauftragt hat. Dabei muss aber mit Kosten-Schwankungen von bis zu 20 Prozent gerechnet werden. Ein Bad mit fünf Bahnen und einem Kleinkinderbereich, aber ohne Therapiebecken sowie ohne Cabrio-Dach und ohne verstellbarer Fassade, wäre mit etwa 9 Millionen Euro die günstigste Variante. Dabei seien jedoch sinkende Besucherzahlen zu befürchten.

Hinzu kommt, dass das Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar einen sehr viel höheren Subventionsbedarf hat, als in dne Jahren zuvor: Haben bislang im Durchschnitt maximal 700 000 Euro für die jährlichen Sanierungsarbeiten ausgereicht, rechnet die Kur- und Bäder GmbH bis 2027 durchschnittlich mit Sanierungskosten bis zu 1,6 Millionen Euro, wenn die technisch erreichbare maximale Nutzungszeit der Anlagen nicht wesentlich überschritten werden soll. Darüber hinaus stehen auf der Agenda der Stadt weitere finanziell gewichtige Großprojekte, darunter die Sanierung der Bahnhofstraße und der Ausbau schnellen Internets.

Die Mehrheit der Räte sprach sich daher für den Antrag der CDU und damit gegen ein neues Bad oder eine Generalsanierung des Minara aus. Doch gleichzeitig stimmte die Mehrheit auch für den Antrag der LBU, im Januar über einen Bürgerentscheid zu einem Schwimmbad abzustimmen. Denn: Die Frage nach einem Schwimmbad in Bad Dürrheim sei ein Belang, der alle Bad Dürrheimer angeht und daher auch von den Bürgern entschieden werden müsse, sagte Stadtrat Wolfgang Kaiser (LBU). Einmal wegen der finanziellen Belastung, die im Falle einer Entscheidung für ein Bad auf die Bürger zukommen würde. Aber auch im Hinblick auf Schwimmkurse, die ohne Schwimmbad auch nicht mehr angeboten werden können.