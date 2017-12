Bad Dürrheim Jahresrückblick 2017: Ein Gebäude wird zum Stadtgespräch

Der Entwurf für den Irma-Nachfolgebau ist seit Monaten das Thema Nummer eins – und wird es wohl auch 2018 zu guten Teilen bleiben.

Bad Dürrheim (bim) Ganz gleich, welche Meinung man zu dem Nachfolgebau für die ehemalige Rehaklinik Irma hat, eins muss man dem Entwurf schon lassen: Er ist seit Monaten Stadtgespräch. Architekt Michael Rebholz und Stadtbaumeister Holger Kurz reihen sich mit ihrem Entwurf somit ein, in die große Gruppe von Erschaffern umstrittener Bauwerke.

Schon zu Beginn zeichnete sich ab, dass es nicht so einfach wird, mit dem Areal der alten Irma. Seit der Schließung der Klinik vor vier Jahren bemühte sich die Rebholz Immobiliengruppe um die Umnutzung des Gebäudes. Angedacht war vieles: Ein Hotel etwa, doch das scheiterte damals an der Finanzierung. Mit dem Plan, eine private Klinik im Wellness- und Beauty-Bereich auf die Beine zu stellen, erwarb Casim Ucucu mit seiner Firma TFD Golden Village GmbH 2014 das Irma-Areal. Die Kur- und Bäder GmbH arbeitete mit dem Investor zusammen. Das Projekt scheiterte, weil kein Betreiber, später keine Ärzte gefunden wurden.

Seit 2015 arbeiten Ucucu und die Firma Rebholz nun zusammen. Untersuchungen ergaben, dass etwa die Zimmer der Klinik zu klein für eine moderne Nutzung seien. Der Umbau sei zudem mit sehr hohen Kosten verbunden. Daraufhin wurde der Abriss mit Neubau im Juli 2015 vom Gemeinderat befürwortet. Im Herbst 2015 forderte der Gemeinderat Gastronomie- und Einzelhandelsflächen im Gebäude an der Ecke Luisenstraße/Hofstraße. Mindestens 40 Prozent der Fläche sollte gewerblich genutzt werden, etwa für Ferienwohnungen. Rebholz legte Entwürfe vor: Das städtebauliche Konzept, die Höhenentwicklung und die Maße der Baukörper wurden vom Gemeinderat positiv bewertet.

Gut ein Jahr später entwickelte Stadtbaumeister Holger Kurz dann ein städtebauliches Konzept, in dem auch Irma eingebunden ist, Architekt und Stadtbaumeister stellen im Sommer dieses Jahres im Gemeinderat ein überarbeitetes Entwurfskonzept für den Irma-Nachfolgebau vor. Daraufhin sollte das Projekt im vereinfachten Bebauungsplanverfahren umgesetzt werden. "Das sollte einfach nur ein geringerer Bürokratieaufwand sein", sagt Michael Rebholz. In Teilen der Bevölkerung wurde jedoch die Kritik laut, die Verantwortlichen wollten dadurch Bürgerbeteiligung unterbinden. Auch die Gestaltung des Baus sorgt für Gesprächstoff, wird von Teilen der Bevölkerung abgelehnt. Kurze Zeit später, im August dieses Jahres, gründet sich die Interessengemeinschaft Pro Bad Dürrheim. Die Gruppe setzt sich zum Ziel, einen gefälligeren Bau zu erreichen, massiv kritisierte sie auch das beschleunigte Verfahren. Als Signal entschied der Gemeinderat, das Bebauungsplanverfahren auf ein reguläres umzustellen. Trotzdem blieb der in der Öffentlichkeit diskutierte Groll gegen den Entwurf: Mehr als 700 Unterstützer hat die Interessengemeinschaft mittlerweile und denkt laut über einen Bürgerentscheid nach.

Seit ende November wird die alte Rehaklinik nun abgerissen. Das Ende der Diskussion um den Nachfolgebau bedeutet das aber noch lange nicht: Für den Entwurf sind mehr als 300 Einwendungen seitens der Bevölkerung eingegangen. Doch auch der eine oder andere Befürworter meldet sich mittlerweile zu Wort.