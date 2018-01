Bad Dürrheim Investor bietet Irma zum Verkauf

Abbruch-Stopp nach weiteren Vorgaben: Investor Ucucu gäbe das Irma-Gelände in Bad Dürrheim für vier Millionen Euro ab

Bad Dürrheim – Der Abriss der alten Rehaklinik Irma ist erst einmal gestoppt. Derzeit wird die Ruine noch baulich gesichert, das Areal aufgeräumt und morgen, Mittwoch, 24. Januar, soll der Bagger dann abgezogen werden. Grund dafür sind erneute Forderungen, die im Zusammenhang mit dem geplanten Bauprojekt auf dem Areal an Bauherr Casim Ucucu und seine Firma TFD Golden Village GmbH gestellt werden: Im Zuge der Frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit fordert das Amt für Wasser- und Bodenschutz nun die Offenlegung der Stillen Musel auf dem Gelände. "Bis die Behörden, die Stadt und die Bürger wissen, was sie eigentlich vom Investor wollen, haben wir die Arbeiten gestoppt", sagt Ucucu. Und der Investor geht noch weiter: "Für vier Millionen Euro kann jeder die Ruine und das Gelände kaufen."

Jetzt ist der Geduldsfaden von Casim Ucucu wohl gerissen: Seit Jahren steht der Investor in engem Kontakt mit der Stadt. Architekt Michael Rebholz ist unter anderem mit der Projektplanung beauftragt, doch sein Auftrag liege nun auf Eis, sagt er. Obwohl es sich bei dem Areal um den Besitz von TFD Golden Village handelt, es also keine öffentliche Fläche ist, habe Ucucu seine Planungsschritte mit der Stadtverwaltung abgesprochen. "Auch bevor ich mit den Abrissarbeiten begonnen habe, habe ich bei der Stadt nachgefragt, ob jetzt alles sicher ist. Damit niemand sagen kann, ich mache durch den Abriss Druck", sagt Ucucu. "Aber jetzt wird es zu viel. Ich habe das Gefühl, jeder will nur seine Stärke auf meinem Gelände unter Beweis stellen."

Die Kurx: In einem früheren Entwurf für den Nachfolgebau hätte die Stille Musel freigelegt werden können. "Aber der Gemeinderat wollte mehr Fläche für Gewerbe nutzen", sagt Rebholz. Mindestens 40 Prozent der Bruttogeschossfläche soll gewerblich genutzt werden, so die Vorgabe. "Um die Anforderungen des Gemeinderats zu erfüllen, müssen attraktive Bauflächen geschaffen werden", so Rebholz. Erfahrungsgemäß werden Gewerbeflächen nur im Erdgeschoss nachgefragt, sagt er. Anders als ursprünglich geplant, musste damit auch im hinteren Gebäudekomplex Gewerbefläche eingeplant werden. Stadtbaumeister Holger Kurz hat das Areal in sein städtebauliches Konzept eingeplant, den Nachfolgebau mit Rebholz und Ucucu weiterentwickelt. "Die Idee war richtig, dass die Stille Musel an der Stelle unterirdisch bleiben muss", sagt Rebholz. Zumindest Stadt, Gemeinderat und Investor waren sich bei der Planung bislang einig. Und nun also doch der Dämpfer vom Wasser- und Bodenschutz.

Von einer angespannten Gesprächsatmosphäre sprechen Rebholz und Ucucu im Zusammenhang mit der Sitzung mit dem Wasserwirtschaftsamt zudem. "Dass die Forderung der Offenlegung der Musel gestellt wurde, war nicht das Problem", sagt Michael Rebholz. "Das Niveau des Gesprächs war nicht gerade förderlich." Bauherr und Architekt hatten nicht den Eindruck, dass seitens des Wasserwirtschaftsamts projektorientiert gedacht, Kompromissbereitschaft signalisiert worden sei. Und: "Vorgespräche mit Ämtern nutzen nichts", sagt der Architekt. "Immer muss erst der Entwurf eingereicht werden. " Dann bestehe aber auch das Risiko, dass Einwendungen der Träger öffentlicher Belange, zu dem das Wasserwirtschaftsamt gehört, zu einem Zeitpunkt eintreffen, in dem die Planungen bereits weit fortgeschritten sind – so wie jetzt. Vertreter des Amts waren gestern für ein Gespräch nicht zu erreichen.

Und nun? "Der Ball liegt jetzt im Spielfeld der Stadt", fasst Michael Rebholz zusammen. Sie müsse sich nun mit dem Amt einigen, denn Bad Dürrheim sei der Eigentümer der Stillen Musel. Rebholz schätzt die Kosten für Maßnahme der Freilegung auf mindestens eine Million Euro. Kein kleiner Betrag, im Hinblick auf die geplanten Investitionen der Stadt und deren finanzielle Situation: Erstmals nach Jahren macht sie wohl Neuschulden in Höhe von 8,42 Millionen Euro.

"Planungen und Alternativüberlegungen sind sicher richtig", sagt Stadtbaumeister Holger Kurz. "Ich glaube aber nicht, dass die Offenlegung der Musel städtebaulich zielführend ist." Hinzu komme, dass das Projekt nun wieder nach hinten geworfen werde. "Veränderungen an der Planung müssen natürlich wieder in den Gemeinderat." Das löse einerseits Kosten aus, aber auch zeitlich verzögere sich das Projekt. "Mindestens zwei Gemeinderatssitzungen sind dafür nötig", schätzt er.

Ob Investor Casim Ucucu so lange noch warten möchte? "Mich stört es nicht, wenn das Gebäude die nächsten 20 Jahre so stehen bleibt, wie es jetzt ist", sagt er. Einen Investor werde das Areal wohl eher nicht anziehen, auch schon durch die Geschichte, die sich um es mittlerweile entwickelt. Also wartet Ucucu auf das, was seitens der Stadt kommen wird – oder verkauft das Areal mit Ruine an einen anderen Investor, "wenn sich einer traut", sagt er. "Ich bin erleichtert, jetzt habe ich mehr Zeit für andere Projekte", so Ucucu trocken.

Die Interessengemeinschaft (IG) Pro Bad Dürrheim sieht den Abrissstopp hingegen positiv: "Dass die TFD Golden Village die Abbrucharbeiten an der ehemaligen Kurklinik Irma eingestellt hat und bereit ist, das Grundstuck zu verkaufen, könnte zwar die Neubebauung des Areals verzögern. Gleichzeitig ist es aber für die Stadt Bad Dürrheim eine große Chance ein neues Bebauungskonzept mit einem anderen Investor zu entwickeln, der bereit ist, die Stille Musel zu renaturieren (bzw. damit einverstanden ist, dass die Stadt das macht) und eine den örtlichen Verhältnissen besser angepasste Architektur zu realisieren", heißt es in einer Stellungnahme der Gruppe.

Die Renaturierung der Stillen Musel im Bereich des Irma-Geländes sei ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Gewässerökologie und des Hochwasserschutzes und mache den Hindenburgpark attraktiver. "Kein Argument gegen die Renaturierung ist es, dass die Stille Musel unterhalb des Irma-Geländes, nämlich ab dem Hotel Soleo, verdolt ist. Auch hier besteht die gesetzliche Pflicht zur Renaturierung des Gewässers." Dass jahrelang eine Bauruine auf dem Gelande steht, sei seitens der IG nicht zu erwarten. "Das Grundstück ist für Investoren sehr attraktiv, sofern vom Gemeinderat ein vernünftiges, bedarfsgerechtes Bebauungskonzept entwickelt wird. Daran hat es bisher gefehlt." Sollte sich kein Investor finden, so bleibe es der Stadt und dem Gemeinderat das Gelände als öffentliche Grünfläche auszuweisen und den Hindenburgpark zu erweitern. "Dann könnte sich auch die finanziell klamme Stadt Bad Dürrheim das Irma-Gelände leisten – und alle Bürger und Kurgäste fanden es toll."