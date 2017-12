Bad Dürrheim Interview mit Markus Spettel: "Ein Masterplan ist sehr wichtig"

Wie sieht Bad Dürrheim in 23 Jahren aus? Markus Spettel, Vorsitzender des Marketingbeirats, verrät erste Visionen und welche Rolle die Bürger dabei spielen.

Herr Spettel, „Perspektive 2040 – Stadtenwicklung mit Weitblick“ ist ein Projekt des Marketingbeirats in Zusammenarbeit mit Alexander Doderer, Gründer der Marketingagentur "Gruppe drei". Wie könnte es sich in 23 Jahren anfühlen, durch Bad Dürrheim zu gehen?

Ich bin mir sicher: Wenn wir uns, wie bisher, den Herausforderungen der Zukunft stellen, dann wird es sich gut anfühlen, durch unsere Stadt zu laufen. Ich kann mir vorstellen, dass heutige Grundbedürfnisse – wie der Wunsch nach ganzheitlichem Wohlbefinden, Sicherheit, einem gepflegten Umfeld – in 20 Jahren stärker sind als heute. Ich bin mir sicher, dass Bad Dürrheim diese Themen dann mit hoher Kompetenz abbilden kann. Wir werden durch eine Stadt laufen mit einer hohen Aufenthaltsqualität, mit Wohlfühlambiente. Vielleicht werden wir auch ein noch individuelleres Sortiment haben, das abgestimmt ist auf den Bereich ganzheitliches Wohlbefinden und Gesundheit, in dem wenig Kompensation durch das Internet stattfindet.

Das klingt auch nach baulichen Veränderungen. Gerade in diesem Jahr zeigte sich, dass umfassende Maßnahmen bei vielen Bad Dürrheimern Sorgen auslösen. Gibt es bei "Perspektive 2040" Platz für deren Bedenken?

Gerade deshalb ist es wichtig, dass dieser Prozess mit der Beteiligung der Öffentlichkeit stattfindet und dass sich alle Interessierten – gerade wenn sie Bedenken haben – aktiv und frühzeitig einbringen. Es ist wichtig zu versuchen, in einer Plattform schon im Vorfeld den größtmöglichen Konsens zu finden, um letztendlich Diskussionen, wie wir sie gerade in dieser Zeit haben, zu vermeiden. Es wird immer schwierig sein, es jedem im Detail recht zu machen. Von so einem Anspruch muss man sich ab einem bestimmten Punkt verabschieden, denn man muss auch vorwärts kommen. Aber dies muss mit dem größtmöglichen Konsens geschehen.

Wie können sich die Bürger einbringen?

In dem Stadtentwicklungsprozess sind öffentliche Bürgerworkshops geplant. Der Gemeinderat wird im Januar über das weitere Vorgehen entscheiden. Dass sich die Bevölkerung aktiv einbringen kann, ist einer der wichtigen Kernpunkte des Projekts, damit man wirklich auch die Möglichkeit hat, an einer gemeinsamen Identität zu arbeiten.

Hat Bad Dürrheim als Kur- und Bäderstadt nicht längst eine Identität?

Ich denke nicht, dass es sich in den nächsten 20 Jahren ändern wird, dass wir eine Kur- und Bäderstadt sind. Im Optimalfall wird Bad Dürrheim eine Stadt sein, in der sich alle Generationen zu Hause fühlen. Es gibt schon heute viele generationsübergreifende Angebote. Wichtig ist ein gutes Miteinander von Jung und Alt, um gegenseitig voneinander profitieren zu können. Bad Dürrheim wurde in den letzten Jahren immer attraktiver für junge Familien. Das ist sehr wichtig, denn wir brauchen sie hier. Es ist genau so wichtig, für sie einen Wohlfühlort zu schaffen, wie für unsere Gäste. Denn was Gäste und Einwohner suchen, ist nicht so verschieden: Beide wollen einen Ort, in dem sie eine attraktive Aufenthaltsqualität haben. All die Dinge, die die Gäste schätzen, kommen auch den Einwohnern zugute. Man darf immer weniger trennen, zwischen Tourismus und Einwohner. Man darf nicht sagen: Wir sind Wohnort oder Tourismusdestination. Man muss sagen: Wir sind ein attraktiver Lebensraum.

Vertreter von Kur- und Tourismus kritisieren, dass die Stadt es ihrer Branche schwer mache: Mehrfach wurden punktuelle Änderungen des Flächennutzungsplanes so beschlossen, dass Kur- und Tourismus-Areale zu Wohnflächen wurden. Gleichzeitig gibt es eine hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum und Bauflächen für Wohnhäuser – die in der Stadt knapp sind. Wie kann diese Lücke zwischen Tourismus und Wohnen geschlossen werden?

Es ist sehr wichtig, diese Diskussion in der Öffentlichkeit zu führen. Natürlich ist Bad Dürrheim als Wohnort wichtig. Die tragende wirtschaftliche Säule ist aber die Gesundheits- und Tourismusbranche. Die müssen wir in den nächsten Jahren auch ganz stark ausbauen. Deswegen ist es wichtig, zum Beispiel auch im Rahmen eines Flächennutzungsplans zu diskutiert, an welchen Stellen Tourismus entstehen sollen, an welchen Wohnen.

Das ist die Chance auf einen Masterplan, der von vielen Seiten im Hinblick auf die Zukunft der Stadt gefordert wird.

Ja, es ist sehr wichtig, einen Masterplan für die Zukunft von Bad Dürrheim zu haben. Es geht darum sagen zu können: Wie kann man ein Zukunftsmanagement einrichten, in dem die wichtigsten Themen aufeinander abgestimmt werden. Und da gibt es viele: Tourismus und Gesundheit, Infrastruktur, Wohnen, Kindergärten, Schulen, Innenstadt und Handel. Es muss eine Richtlinie geben, in der man sich bewegen kann. Aber der Prozess muss immer wieder an die neuen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Rücklagen Bad Dürrheims schmelzen aber, die Stadt muss sich verschulden. Wie werden die Maßnahmen des Projekts finanziert?

Das ist ein Thema, über das sich schon jetzt Gedanken gemacht werden. Der Gemeinderat hat immer wieder aufgezeigt, welche Investitionen anstehen. Die muss man genau im Auge haben, muss sie nach Prioritäten bewerten. Wichtig ist, bei all diesen Entscheidungen verantwortungsbewusst an die kommenden Generationen zu denken.

Zur Person

Fragen: Birgit Müller

Markus Spettelist 1980 in Villingen geboren und wuchs in Bad Dürrheim auf. Nach dem Abitur studierte er Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Tourismus in Ravensburg und stieg dann als stellvertretender Marketingleiter bei der Kur und Bäder GmbH ein. Anschließend absolvierte er berufsbegleitend ein NBA-Studium in General Management an der Steinbeis-Hochschule. Seit 2010 ist er in der Geschäftsleitung der Kur und Bäder GmbH tätig, seit 2016 Geschäftsführer mit Uwe Winter.

Wer ist im Marketingbeirat?

Der Beirat hat mit den Fraktionssprechern des Gemeinderats das Projekt „Perspektive 2040" initiiert. Im Rat sind: Bürgermeister Walter Klumpp. Alexandra Limberger, Chefin des Hotel- und Gaststättenverbands. Joachim Limberger, Vorsitzender des Klinikforums. Rüdiger Schrenk, Sachkundiger Bürger für Hotelerie, Wellness und Gastronomie. Rainer Schnerch, Vorsitzender der Bäderärzteschaft. Tamara Pfaff, Gewerbevereins-Chefin. Andrea Kanold, Vorsitzende vom Forum Innenstadt. Bad Dürrheimer Mineralquellen-Marketingleiter Michael Neuenhagen. Rainer Stolz, Geschäftsführer des Öfinger Feriendorfs. Kur und Bäder-Chef Uwe Winter. Vorsitzender ist Markus Spettel und Geschäftsführer der Kur und Bäder GmbH.