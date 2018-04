Bad Dürrheim Im sozialen Bereich gibt es viel zu tun

Die Berichte der verschiedenen Stellen im Verwaltungsausschuss zeigen weiteren Handlungsbedarf in vielen Feldern auf.

Bei der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses standen einige Jahresberichte auf der Tagesordnung: von der Stadtjugendpflege und Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement, des Jugendhauses, der Schulsozialarbeit, der Jugendkunstschule. Weiteres Thema war der Stand zur Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge. Hierzu berichteten Sozialarbeiterin Sibylle Baumeister und die Integrationsbeauftragte Vera Jovic-Burger. Für den Verein Kompetenz berichtete Ramona Bliestle über die Situation der unbegleiteten minderjährigen Ausländer in Biesingen und nicht zuletzt waren das vorläufige Ergebnis und Haushaltsreste 2017 Thema.

Die Haushaltsreste seien dadurch verursacht, so Stadtkämmerer Jörg Dieterle, dass viele vorgesehene Maßnahmen aufgrund hoher Auslastung von Handwerkern und mangels Personal im Bauamt nicht durchgeführt werden konnten. Obwohl nur die notwendigsten Haushaltsreste gebildet wurden, hätten diese einen bisherigen Höchststand erreicht. Die Stadt erzielte Gewerbesteuer-Rekordeinnahmen.

Schulsozialarbeiterin Astrid Gauggel hatte nur bedingt gute Nachrichten zu verkünden. Im laufenden Schuljahr sei die Schulsozialarbeit in der Kernstadt Ansprechpartner für 964 Kinder und Jugendliche, davon besuchen derzeit 257 Schüler die Grundschule, 137 Schüler die Werkrealschule und 570 Schüler die Realschule am Salinensee. Der Beratungsbedarf bei Vernachlässigungen sei steigend und Astrid Gauggel sagt: "Das Mobbing ist in unserer Mitte angekommen." Und es seien bei weitem nicht bildungsferne oder sozial benachteiligte Personen die Verursacher.

Mit der offenen Jugendarbeit im Jugendhaus Bohrturm gehe es seit Juli kontinuierlich bergauf, erklärte der neue Stadtjugendpfleger Christoph Lauer. Die Leitungsstelle war mehr als ein Jahr lang nicht besetzt. Was an der Grillstelle passiere, habe man auf dem Schirm. Es seien nicht Jugendliche aus dem Jugendhaus daran beteiligt gewesen, das verursachende Klientel sei jedoch bekannt. Der SÜDKURIER wird weiter berichten.