Im Bereich Busbahnhof und Salinenstraße: Unbekannte beschädigen mutwillig Autos

Die Polizei sucht nun Zeugen – wer hat etwas gesehen?

Bad Dürrheim – Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag mehrere geparkte Autos im Bereich Busbahnhof und Salinenstraße mutwillig beschädigt – nun sucht die Polizei Zeugen. An den Fahrzeugen wurden laut Polizeiangaben Außenspiegel abgerissen, Tankdeckel aufgebogen und Scheibenwischer beschädigt. Zudem montierten die Täter Radkappen ab und machten sich auch an den Autokennzeichen zu schaffen. Zeugen sollen sich bei der Polizei, Tel. 07720/850 00 oder 07726/93 94 80, melden.