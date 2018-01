Bad Dürrheim Hier finden Narren ihr Kostüm

Häskammer der Narrenzunft sehr gefragt: Viele Besucher kommen aus der ganzen Region, um sich vor der Fasnet mit Kostümen einzudecken

Bad Dürrheim – Jeden Freitagabend herrscht gerade Hochbetrieb im Dachgeschoss im Haus des Bürgers über dem Friedrich-Arnold-Saal. Die Häskammer der Narrenzunft hat vor der Fasnet jeden Freitagabend geöffnet. Viele hundert Kostüme warten auf einen Ausflug in die fünfte Jahreszeit.

Es muss ein riesiger Aufwand gewesen sein, alle diese Kostüme da hinaufzuschleppen, ins Dachgeschoss und noch eine Hühnerstiege höher die ganzen Kinderkostüme. Alle Kostüme stammen von den Auftritten der Zunftwieber und der Kindertanzgruppen. Das ist bekannt. Bekannt ist die Kleiderkammer auch in der ganzen Umgebung. Da kommen nicht nur die Dürrheimer, wie gerade Claudia Seeburger, die als Mitglied der Guggenmusik für ein bestimmtes Motto der Guggä an der Fasnet ein passendes Outfit sucht. Verraten wollte sie aber nicht, wonach sie sucht. Der nächste der hereinkommt, fragt nach einem Kostüm im Stil der 1920er- bis 1930er-Jahre. Er hat sich für die elegante Mode entschieden, also Frack und Zylinder. Doch solche Sachen sind schwer zu bekommen. Weil sie relativ teuer sind, behalten die Leute solche Sachen eher bei sich zu Hause, wissen die Damen der Zunftwieber, die an diesem Freitag die Kammer betreuen. Diese Arbeit teilen sich die 20 Frauen untereinander auf.

Carola Zimmermann aus Schwenningen sucht für die Auftritte des Schwenninger Schlagerchores etwas Besonderes. Es sollte nicht zu sehr einengen, nicht zu warm sein. Claudia Seyfried aus Dauchingen fragt nach einem Kostüm "irgendetwas mit Märchen" und "Rotkäppchen war ich schon", also sollte es etwas anderes sein. Geduldig geben die Zunftwieber Auskunft und helfen bei der Suche.

"Vampire laufen gut, die Spielkarten, oder auch die Teufel", erklärt Andrea Dunne. Das tolle sei ja, dass diese Kostüme sich besonders gut für Gruppen eignen und es finden sich auch Kostüme für größere Größen. Die Kostümideen für die Auftritte bei der Narrenzunft werden gemeinsam entwickelt und dann auch gemeinsam genäht oder hergestellt. "Jeder macht irgendeinen Vorschlag und irgendwann wird dann entschieden", erklärt Andrea Dunne, die ehemalige Hanselmutter. Ganz originelle Ideen werden dabei im Narrenzunftheim umgesetzt. Letztes Jahr waren alle im Häkelfieber. Die Zunftwieber staffierten sich als Klorpapierrollen-Puppen aus. Andrea Dunne muss lachen: "Ich bin eigentlich nicht der Handarbeitsfreak, aber wir haben echt gehäkelt wie die Weltmeister und ich war nah dran, das Topflappenhäkeln zu meinem Hobby zu machen."

Die Öffnungszeiten

Die Kleiderkammer der Narrenzunft Bad Dürrheim ist bis zur Fastnacht noch jeden Freitag von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Sie befindet sich im Dachgeschoss im Haus des Bürgers auf der linken Seite über dem Friedrich-Arnold-Saal. Die Leihgebühr für ein Kostüm richtet sich nach Größe und Qualität des Kostüms, zusätzlich wird eine Kaution erhoben, die bei Rückgabe des sauberen und unversehrten Kostüms zurückerstattet wird.