Bad Dürrheim Häsabstauben und Fasnetseröffnung auf der Ostbaar: Hier gibt es alle Bilder!

Auf der Baar geht’s rund, der Fasnetsgoascht ist erwacht, nach der gruselig-nächtlichen Hexentaufe der Stierberg- und der Oberbaldinger Brunnenhexen mit feurigem Hexengetränk reihten sich am Dreikönigsmorgen die Moosloch-Hexen ein.

Volker Schwald stand zur Begrüßung vor voll besetzten Plätzen in der Halle.Vielfach erschollen die jeweiligen Rufe der verschiedenen Zünfte.Vom Winterschlaf noch ganz schwach an Leib und Leben, wurde die Moosloch-Hexe hereingetragen. Schnell wirkte jedoch der Hexentrunk und schon machte sich die frisch erwachte Fastnacht auf die Socken, ihr närrisches Treiben zu beginnen.

Beim Häsabstauben zeigte sich bei den Narrenkleidern alles in Ordnung und so ließen sich alle gemeinsam schließlich die obligatorische Maultaschensuppe schmecken. Auch in Sunthausen hallte der Narrenruf im Ort, denn der Kötachbuur und sein Buuren-Wieb wurden mit einem kräftigen Kötach Buur und Narrenmarsch aus dem Winterschlaf geweckt und kräftig abgestaubt.